ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σαουδική Αραβία - Παράκαμψη του Ορμούζ: Αγωγός διασφαλίζει 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου/ ημέρα
Εμπορεύματα
19:19 - 28 Μαρ 2026

Σαουδική Αραβία - Παράκαμψη του Ορμούζ: Αγωγός διασφαλίζει 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου/ ημέρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Σαουδική Αραβία ενεργοποιεί στο έπακρο το στρατηγικό της σχέδιο για τη διατήρηση της ροής πετρελαίου, καθώς ο κρίσιμος αγωγός που συνδέει τα ανατολικά κοιτάσματα με τα δυτικά παράλια λειτουργεί πλέον στη μέγιστη δυναμικότητά του, αγγίζοντας τα 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Ο αγωγός αυτός αποτελεί βασικό εργαλείο παράκαμψης του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έχει ουσιαστικά κλείσει λόγω της πολεμικής έντασης στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, δεξαμενόπλοια ανακατευθύνονται προς το λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας στο Γιανμπού, διασφαλίζοντας μια εναλλακτική, αν και περιορισμένη, δίοδο για τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Οι εξαγωγές αργού μέσω Γιανμπού έχουν φτάσει τα 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ επιπλέον 700.000 έως 900.000 βαρέλια διυλισμένων προϊόντων εξάγονται καθημερινά. Από τη συνολική ροή του αγωγού, περίπου 2 εκατ. βαρέλια κατευθύνονται προς τα εγχώρια διυλιστήρια, καλύπτοντας τις εσωτερικές ανάγκες της χώρας.

Παρά τη σημαντική αυτή κινητοποίηση, η εναλλακτική διαδρομή δεν μπορεί να αναπληρώσει πλήρως τις απώλειες από το Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινούνταν πριν από τη σύγκρουση περίπου 15 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, η λειτουργία του αγωγού συμβάλλει στο να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, αποτρέποντας ακραίες αυξήσεις αντίστοιχες προηγούμενων κρίσεων.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία στις αγορές εντείνεται, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δηλώνουν ότι εμπλέκονται ενεργά στη σύγκρουση. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν στοχοποιήσει δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα ή στο στενό Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ, οι προηγούμενες επιθέσεις τους με drones και πυραύλους στη ναυτιλία διατηρούν υψηλό τον βαθμό επιφυλακής.

Η Σαουδική Αραβία, παραδοσιακά «παίκτης τελευταίας καταφυγής» στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, φαίνεται να είχε προετοιμαστεί εδώ και δεκαετίες για ένα τέτοιο σενάριο. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά τα πρώτα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με την ενίσχυση των ροών από ανατολή προς δύση.

Ο αγωγός, μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων, εκτείνεται από τα μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας έως το Γιανμπού στη δυτική ακτή. Η κατασκευή του ξεκίνησε σε μια προηγούμενη περίοδο έντασης, κατά τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ τη δεκαετία του 1980, ωστόσο η σημερινή συγκυρία θεωρείται σαφώς πιο κρίσιμη για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο
Χρηματιστήρια

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο

Ο OPEC+ εγκρίνει νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου καθώς οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ ανακάμπτουν
Εμπορεύματα

Ο OPEC+ εγκρίνει νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου καθώς οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ ανακάμπτουν

Πετρέλαιο: Αυξημένες οι εξαγωγές του Κόλπου τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ
Ειδήσεις

Πετρέλαιο: Αυξημένες οι εξαγωγές του Κόλπου τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ

Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, ενώ η «βουτιά» στους ημιαγωγούς βάρυνε τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, ενώ η «βουτιά» στους ημιαγωγούς βάρυνε τον Nasdaq

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
07/07/2026 - 13:53

ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μονιμότητα στο δημόσιο

Νομίσματα
07/07/2026 - 13:52

Crypto: Σημάδια ανάκαμψης στην αγορά – Το Bitcoin στα $63.000

Πολιτική
07/07/2026 - 13:48

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)

Πολιτική
07/07/2026 - 13:35

Παπαστεργίου: Σε τροχιά ο ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/07/2026 - 13:28

Πόσο καλά ξέρουν διαχρονικούς στίχους από τα Ημισκούμπρια οι fans του συγκροτήματος; – Η Allwyn έχει την απάντηση

Εμπορεύματα
07/07/2026 - 13:24

Ενίσχυση στο πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ

Ανεμοδείκτης
07/07/2026 - 13:22

Τα γενέθλια του Μπους, οι ευχές του Κλίντον και στο φόντο ο... Τραμπ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 13:22

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι η ευκαιρία της Ευρώπης να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία

Πολιτική
07/07/2026 - 13:06

Ο Μαρκόπουλος... την είπε στον Άδωνι για το τένις με τον Κασσελάκη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 13:01

ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 15% της ζήτησης φυσικού αερίου και ενίσχυση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη

Πολιτική
07/07/2026 - 12:55

Νέα μέτωπα για το Ταμείο Ανάκαμψης: Οι αιχμές του ΠΑΣΟΚ για τα κονδύλια έρευνας και καινοτομίας

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 12:45

ΕΣΠ: Επτά προτάσεις για ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο προστασίας καταναλωτών και επιχειρήσεων

Πολιτική
07/07/2026 - 12:44

Ο απολογισμός μιας δεκαετίας: Τι πιστώνουν και τι χρεώνουν οι πολίτες σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Ανεμοδείκτης
07/07/2026 - 12:39

Η πολιτική των υπερπλεονασμάτων έχει κοντά ποδάρια

Ειδήσεις
07/07/2026 - 12:34

ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια

Ειδήσεις
07/07/2026 - 12:23

ΡΑΑΕΥ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με ψευδή επίκληση του ΔΕΔΔΗΕ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 12:20

Βενεζουέλα: Στους 3.535 οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς – Χιλιάδες παραμένουν άστεγοι

ΑΜΥΝΑ
07/07/2026 - 12:16

Τα μαθήματα από τους πρόσφατους πολέμους: Τι αλλάζει στο πεδίο της μάχης - Οι απόψεις των ειδικών

Υγεία
07/07/2026 - 12:10

Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης: Εγκρίθηκε νέα συνδυαστική θεραπεία στην ΕΕ

Πολιτική
07/07/2026 - 12:07

Θεοδωρικάκος: Καλεί την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη 

Πολιτική
07/07/2026 - 12:03

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 11:59

Η AUSTRIACARD αποκτά την πρώτη παγκοσμίως δημόσια καταχωρισμένη έγκριση Visa 3.1

Πολιτική
07/07/2026 - 11:51

Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:47

Τουρκία: Νέες συλλήψεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/07/2026 - 11:44

Πειραιώς: Πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/07/2026 - 11:39

Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα (13/7)

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:37

ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικές συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής

Ναυτιλία
07/07/2026 - 11:32

FT: Οι 5 Έλληνες εφοπλιστές που κυριάρχησαν στις μεταφορές ρωσικού πετρελαίου μετά το πλαφόν της G7

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:28

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα

Αναλύσεις
07/07/2026 - 11:23

Alpha Finance - AXIA: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Περιθώριο ανόδου έως 27%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ