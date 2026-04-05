Ο OPEC+ συζητά αύξηση της παραγωγής πετρελαίου (στα χαρτιά) λόγω του πολέμου με το Ιράν

Ο OPEC+ ενδέχεται να εγκρίνει αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές από τον οργανισμό — μια αύξηση που στην πράξη θα υπάρξει κυρίως στα χαρτιά, καθώς τα βασικά μέλη του αδυνατούν να αυξήσουν την παραγωγή λόγω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ — τη σημαντικότερη διαδρομή πετρελαίου στον κόσμο — από τα τέλη Φεβρουαρίου και έχει μειώσει τις εξαγωγές από μέλη του OPEC+ όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, οι μόνες χώρες της ομάδας που μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή ακόμη και πριν ξεκινήσει η σύγκρουση.

Άλλα μέλη της ομάδας, όπως η Ρωσία, δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή λόγω των δυτικών κυρώσεων και των ζημιών στις υποδομές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία.

Στον Κόλπο, οι ζημιές στις υποδομές από επιθέσεις με πυραύλους και drones είναι επίσης σοβαρές. Αρκετοί αξιωματούχοι της περιοχής έχουν δηλώσει ότι θα χρειαστούν μήνες για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία και να επιτευχθούν οι στόχοι παραγωγής, ακόμη και αν ο πόλεμος σταματήσει και τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν άμεσα.

Στην τελευταία του συνεδρίαση την 1η Μαρτίου, ακριβώς όταν ο πόλεμος άρχισε να διαταράσσει τις ροές πετρελαίου, ο OPEC+ συμφώνησε σε μια μικρή αύξηση παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα για τον Απρίλιο.

Έναν μήνα αργότερα, η μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί εκτιμάται ότι έχει αφαιρέσει 12 έως 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δηλαδή έως και το 15% της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί σε υψηλό τετραετίας, φτάνοντας τα 120 δολάρια ανά βαρέλι. Οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 150 δολάρια — ιστορικό υψηλό — αν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμείνουν διαταραγμένες μέχρι τα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με τη JPMorgan.

Την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate για τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 11%, ή 11,42 δολάρια, κλείνοντας στα 111,54 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent αυξήθηκε σχεδόν κατά 8%, ή 7,87 δολάρια, κλείνοντας στα 109,03 δολάρια.

Η συνεδρίαση της Κυριακής θα εξετάσει τις ποσοστώσεις παραγωγής του OPEC+ για τον Μάιο, ανέφεραν οι πηγές.

Μια αύξηση θα έχει μικρή άμεση επίδραση στην προσφορά, αλλά θα αποτελέσει ένδειξη ετοιμότητας για αύξηση της παραγωγής μόλις ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές του OPEC+. Η εταιρεία συμβούλων Energy Aspects χαρακτήρισε την αύξηση «θεωρητική» όσο οι διαταραχές στα στενά συνεχίζονται.