Μικρή άνοδος στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω φόβου για μη επίτευξη συμφωνίας

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη 16/4, ανατρέποντας τις προηγούμενες απώλειες, καθώς η αγορά αμφισβητεί κατά πόσο οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν θα καταφέρουν να οδηγήσουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει πρωτοφανείς διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες της Μέσης Ανατολής.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Πέμπτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent αυξήθηκαν κατά 0,81%, στα 95,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 0,35%, στα 91,54 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο δείκτες είχαν κλείσει σχεδόν αμετάβλητοι την Τετάρτη, μετά από διακύμανση σε ευρύ εύρος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

«Παραμένουμε επιφυλακτικοί για οποιαδήποτε άμεση λύση σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς πετρελαίου της PVM, John Evans. «Όποιο κι αν είναι το δημοσίευμα, πάντα υπάρχει και μια αντίθετη εκδοχή».

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν έχει προκαλέσει πρωτοφανείς διαταραχές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έχει οδηγήσει στη διακοπή της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Πιθανή επανέναρξη συνομιλιών ειρήνης

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν έφτασε την Τετάρτη στην Τεχεράνη ως μεσολαβητής. Πηγή που ενημερώθηκε από την Τεχεράνη ανέφερε στο Reuters ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων από την πλευρά του Ομάν στο Στενό του Ορμούζ, σε περίπτωση συμφωνίας για την αποφυγή αναζωπύρωσης της σύγκρουσης μετά από εκεχειρία δύο εβδομάδων που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου.

Σε μια ακόμη ένδειξη πιθανής αποκλιμάκωσης, το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδρίασε την Τετάρτη για πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, περισσότερο από έξι εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο του Στενού, λαμβάνοντας υπόψη εναλλακτικές διαδρομές μέσω αγωγών και τις περιορισμένες διελεύσεις δεξαμενόπλοιων. Με το αμερικανικό μπλόκο σε ιρανικά λιμάνια μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο, η διαταραχή ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα ανανεώσει τις εξαιρέσεις από κυρώσεις για ορισμένες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν και τη Ρωσία.

Τέλος, στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) δείχνουν ότι τα αποθέματα πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς η ζήτηση για εναλλακτικές προμήθειες αυξήθηκε λόγω των διαταραχών στην παγκόσμια αγορά και οι εισαγωγές υποχώρησαν.

Ενισχύονται φυσικό αέριο και χρυσός – ασήμι

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν μικρή άνοδο κατά 0,824% στα 41,740 δολάρια ανά μεγαβατώρα μετά από αρκετές ημέρες απωλειών.

Ο χρυσός σημειώνει άνοδο καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν ισχυρές λόγω ανησυχιών για την προσφορά από το Στενό του Ορμούζ. Το μεσημέρι της Πέμπτης ενισχύεται κατά 0,31% στα 4.838,91 δολάρια η ουγγιά, ενώ άνοδο παρουσιάζει και το ασήμι κατά 0,29% στα 79,86 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, με αρνητικό πρόσημο κινείται ο χαλκός με απώλειες της τάξης του 0,18% στα 6,0743 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,14% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1785 δολάρια προς ευρώ, ενώ με αντίστοιχα κέρδη εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3548 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζει μικρές απώλειες της τάξης του 0,02% με την ισοτιμία στη 0,8699 λίρα ανά ευρώ.