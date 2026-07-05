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Ο OPEC+ εγκρίνει νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου καθώς οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ ανακάμπτουν
Εμπορεύματα
14:46 - 05 Ιουλ 2026

Ο OPEC+ εγκρίνει νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου καθώς οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ ανακάμπτουν

Reporter.gr Newsroom
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Ο OPEC+ συμφώνησε σε νέα αύξηση των στόχων παραγωγής από τον Αύγουστο, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού την Κυριακή, προσθέτοντας επιπλέον προσφορά στην παγκόσμια αγορά σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, καθώς επανέρχεται σταδιακά η λειτουργία των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνεδρίασης, η ομάδα των πετρελαιοπαραγωγών συμφώνησε να αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Αύγουστο, επιπλέον των αντίστοιχων αυξήσεων που είχαν αποφασιστεί για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Τα επτά βασικά μέλη του OPEC+, που περιλαμβάνει τις χώρες του OPEC και συμμάχους παραγωγούς όπως η Ρωσία, έχουν αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής τους από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο κατά σχεδόν 800.000 βαρέλια ημερησίως.

Ωστόσο, η αύξηση αυτή παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό θεωρητική, λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, ο οποίος οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τη διέλευση πετρελαιοφόρων, επηρεάζοντας ορισμένα από τα σημαντικότερα μέλη του OPEC+, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ.

Η παραγωγή αρχίζει να ανακάμπτει

Η παραγωγή του OPEC+ υποχώρησε στα 33,13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία του OPEC, από 42,77 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο. Τον Ιούνιο άρχισε να ανακάμπτει, χάρη στις προσπάθειες των ΗΠΑ να βοηθήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του OPEC+ να αυξήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Παρά τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά, οι τιμές του πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, δεχόμενες πιέσεις από τις μειωμένες εισαγωγές της Κίνας, τις αυξημένες εξαγωγές από παραγωγούς εκτός Μέσης Ανατολής και τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

«Η ομάδα των επτά συνέχισε, όπως αναμενόταν, τη σταδιακή άρση των περικοπών στην παραγωγή της», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο. «Το άμεσο ενδιαφέρον της αγοράς θα παραμείνει στο πόσα δεξαμενόπλοια θα μπορέσουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ και στο πόσο γρήγορα θα ανακάμψουν η ζήτηση και οι κινεζικές εισαγωγές αργού πετρελαίου.»

Παράλληλα, ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου έχει συμβάλει στην ενίσχυση της πεποίθησης των επενδυτών ότι η προσφορά πετρελαίου θα επιστρέψει τελικά σε φυσιολογικά επίπεδα.

Το Ιράκ πιέζει για υψηλότερες ποσοστώσεις

Το πετρέλαιο Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 72 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή, σημαντικά χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα άνω των 120 δολαρίων ανά βαρέλι, επιστρέφοντας περίπου στις τιμές που επικρατούσαν λίγο πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πέρα από τη συμφωνία για τους στόχους παραγωγής, ο OPEC+ αντιμετωπίζει και άλλες προκλήσεις, μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τη συμμαχία και τις ενδείξεις ότι το Ιράκ επιδιώκει υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής.

Ο OPEC+ αριθμεί 21 μέλη, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, όμως τα τελευταία χρόνια μόνο οι επτά βασικές χώρες — και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι την αποχώρησή τους — συμμετείχαν στη μηνιαία διαχείριση της παραγωγής.

Οι επτά αυτές χώρες — Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιράκ, Κουβέιτ, Αλγερία, Καζακστάν και Ομάν — αυξάνουν την παραγωγή τους στο πλαίσιο της σταδιακής κατάργησης της περικοπής κατά 1,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως που είχε συμφωνηθεί το 2023, όταν η συμμαχία περιλάμβανε ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν από τη συμμαχία στα τέλη Απριλίου, προκειμένου να ευθυγραμμίσουν την παραγωγική τους δυναμικότητα με την πραγματική παραγωγή τους, χωρίς τους περιορισμούς που επέβαλλε ο οργανισμός.

Από τον Αύγουστο, λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση των ΗΑΕ από την 1η Μαΐου, τα επτά βασικά μέλη θα έχουν ακόμη περίπου 379.000 βαρέλια ημερησίως από την αρχική περικοπή να επαναφέρουν στην αγορά, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Μετά και την απόφαση για την αύξηση της παραγωγής τον Αύγουστο, οι επτά χώρες θα έχουν ολοκληρώσει πλήρως την άρση της περικοπής του 2023, εφόσον αποφασίσουν μία ακόμη αύξηση παρόμοιου μεγέθους για τον Σεπτέμβριο, κατά την επόμενη συνεδρίασή τους στις 2 Αυγούστου.

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