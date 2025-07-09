Βέττα: Η κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζει τον τορπιλισμό των εργασιακών σχέσεων και στον τουρισμό

Η βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Καλλιόπη Βέττας, με δήλωσε της τόνισε ότι με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο η ΝΔ «συνεχίζει τον τορπιλισμό των εργασιακών σχέσεων και στον τουρισμό, επιχειρηματολογώντας ότι όλα γίνονται για το καλό των εργαζόμενων!».

Πιο αναλυτικά η δήλωση της Καλλιόπης Βέττα έχει ως εξής:

«Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ηκυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζει απτόητη την απορρύθμιση του πλαισίου της εργασίας, τόσο γενικά, όσο ειδικότερα στον τουρισμό, προσπαθώντας να μας πείσει δια στόματος της αρμόδιας Υπουργού, ότι η αποδιάρθρωση είναι αίτημα των εργαζόμενων και γίνεται για το συμφέρον τους!

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό, καθώς το υπό κατάθεση νομοσχέδιο επιτρέπει την αύξηση της απασχόλησης έως και τις 13 ώρες ημερησίως, τις απλήρωτες υπερωρίες που θα «πληρώνονται» με ρεπό, καθώς και τις fast track διαδικασίες στις απολύσεις, βάλλοντας για ακόμα μία φορά ευθέως κατά των εργαζομένων, διαταράσσοντας βίαια την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή τους.

Η αύξηση των υπερωριών -κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου- σε μία σχέση όπου ο εργαζόμενος είναι το ασθενέστερο μέρος, ναρκοθετεί κάθε προσπάθεια αποκατάστασης του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Την ίδια στιγμή, η επταήμερη εργασία καλά κρατεί, η καταστρατήγηση της υποχρεωτικής εντεκάωρης ανάπαυσης ανάμεσα σε δύο βάρδιες συνεχίζεται, οι εποχικά εργαζόμενες εξακολουθούν να μην δικαιούνται ούτε μιας μέρας επίδομα μητρότητας, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στην χρονική επέκταση του εποχικού επιδόματος ανεργίας.

Στον τουρισμό, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Παρά την μαζική φυγή των εργαζομένων από τον κλάδο, ως απόρροια των ανωτέρω δυσμενών εξελίξεων, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας, με το υπάρχον προσωπικό να αδυνατεί πλέον να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, ακόμα και με επιπλέον βάρδιες και υπερωρίες.

Η χρησιμοποίηση των εργαζομένων μέχρι τελικής τους πτώσεως, σε συνδυασμό με τις χαμηλές αποδοχές και την άνθιση της παραβατικότητας, αποκαλύπτουν πόσο μικρή αξία έχει για την κυβέρνηση της Ν.Δ. ο εργαζόμενος και στον τουρισμό, τον οποίο θεωρεί αναλώσιμο στην εξυπηρέτηση των εργοδοτικών συμφερόντων.

Καλούμε την κυβέρνηση της Ν.Δ. και την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να εγκαταλείψουν τις τακτικές ενίσχυσης της εργοδοτικής ασυδοσίας και περαιτέρω υποβάθμισης της ζωής και αξιοπρέπειας των εργαζομένων, και να αποσύρουν το σχετικό νομοσχέδιο.

Η εργασία δεν μπορεί παρά να ρυθμίζεται με κοινωνικό διάλογο και με συλλογική διαπραγμάτευση που θα έχει κέντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία, κι όχι μόνο το κέρδος».