Citigroup: Αύξηση καθαρών κερδών στα $4 δισ. το β’ τρίμηνο

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H Citigroup ανακοίνωσε κέρδη β' τριμήνου υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, παίρνοντας ώθηση από την ισχυρή επίδοση της μονάδας διαπραγμάτευσης μετοχών και ομολόγων.

Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ εμφάνισε καθαρά κέρδη 4 δισ. δολάρια ή 1,96 δολάρια ανά μετοχή τους τρεις μήνες που ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 τα κέρδη σημείωσαν αύξηση 25%.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα διαμορφωθούν στα 1,6 δολάρια ανά μετοχή.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών και ομολόγων σημείωσαν άλμα 16% στα 5,9 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τα υψηλότερα έσοδα από το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα συνολικά έσοδα της Citi ενισχύθηκαν 8% σε σχέση με πέρυσι στα 21,7 δισ. δολάρια.

«Ανακοινώσαμε ένα ακόμα πολύ καλό τρίμηνο και συνεχίζουμε να καταδεικνύουμε ότι τα ισχυρά μας αποτελέσματα είναι βιώσιμα σε διαφορετικά περιβάλλοντα» τόνισε σε ανακοίνωση η CEO Τζέιν Φρέιζερ.