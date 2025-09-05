ΕΕ: Πρόστιμο €2,95 δισ. στην Google για αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πρόστιμο-μαμούθ ύψους 2,95 δισ. ευρώ (3,45 δισ. δολάρια) στην Google, κατηγορώντας την για αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον ιδιαίτερα προσοδοφόρο τομέα της διαφημιστικής τεχνολογίας (adtech). Πρόκειται για την τέταρτη φορά μέσα σε δέκα χρόνια που η εταιρεία αντιμετωπίζει τέτοιου μεγέθους κυρώσεις από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολούθησε καταγγελία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκδοτών και ελήφθη σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με αντίποινα σε περίπτωση πίεσης της Ευρώπης προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ.

Η επιβολή του προστίμου είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ωστόσο καθυστέρησε εξαιτίας της διαφωνίας του Μάρος Σέφτσοβιτς, επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της ΕΕ, ο οποίος εξέφρασε ανησυχίες για πιθανές αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναβληθεί το σχέδιο της Τερέζα Ριμπέρα, υπεύθυνης για θέματα ανταγωνισμού στην ΕΕ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την Google ότι από το 2014 και έπειτα χρησιμοποιεί την κυρίαρχη θέση της στην αγορά για να ευνοεί τις δικές της διαφημιστικές τεχνολογικές υπηρεσίες, εις βάρος ανταγωνιστών και διαδικτυακών εκδοτών. Επιπλέον, έκανε λόγο για κατάχρηση ισχύος και διέταξε την εταιρεία να σταματήσει αυτές τις πρακτικές και να λάβει μέτρα που θα εξαλείψουν τις σύγκρουσης συμφερόντων στο εσωτερικό της.

Η Google έχει στη διάθεσή της 60 ημέρες για να παρουσιάσει στην Επιτροπή το σχέδιό της συμμόρφωσης με την απόφαση.

Παρότι η Επιτροπή επανέλαβε την αρχική της θέση ότι η Google ίσως χρειαστεί να διαχωρίσει ορισμένες από τις δραστηριότητές της, πρόσθεσε ότι θα περιμένει πρώτα να δει και να αξιολογήσει τις προτάσεις συμμόρφωσης που θα καταθέσει η εταιρεία.

Όπως δήλωσε η Ριμπέρα, «η Google οφείλει πλέον να παρουσιάσει μια ουσιαστική λύση για να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές συγκρούσεις συμφερόντων της. Εάν δεν το πράξει, δεν θα διστάσουμε να επιβάλουμε αυστηρά διορθωτικά μέτρα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «οι ψηφιακές αγορές πρέπει να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και να λειτουργούν με βάση την εμπιστοσύνη και τη δικαιοσύνη. Όταν αυτές αποτυγχάνουν, οι δημόσιοι θεσμοί έχουν την υποχρέωση να αναλαμβάνουν δράση, ώστε να αποτρέπουν τους κυρίαρχους παίκτες από το να καταχρώνται τη δύναμή τους».

Η Google, από την πλευρά της, αντέδρασε έντονα στην απόφαση, ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει να την προσβάλει νομικά.

Σύμφωνα με δήλωση της Lee-Anne Mulholland, Αντιπροέδρου και Επικεφαλής Παγκόσμιων Ρυθμιστικών Υποθέσεων, «η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες διαφημιστικής τεχνολογίας μας είναι λανθασμένη και θα την προσβάλουμε. Επιβάλλει ένα αδικαιολόγητο πρόστιμο και απαιτεί αλλαγές που θα βλάψουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δυσκολεύοντας την επίτευξη εσόδων».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει τίποτα το αντιανταγωνιστικό στην προσφορά υπηρεσιών που εξυπηρετούν αγοραστές και πωλητές διαφημίσεων, και οι εναλλακτικές στις δικές μας υπηρεσίες είναι περισσότερες από ποτέ».

Το συγκεκριμένο πρόστιμο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων κυρώσεων κατά της Google: 4,3 δισ. ευρώ το 2018 (το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα), 2,42 δισ. ευρώ το 2017 και 1,49 δισ. ευρώ το 2019.