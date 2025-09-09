Reuters: Το «πάρτυ» τελείωσε – Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν διέξοδο

«Σκούρα» είναι – σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters – τα πράγματα για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες βλέπουν τα κέρδη τους στην Κίνα να υποχωρούν συνεχώς, τη στιγμή που η ζήτηση στη Γηραιά Ήπειρο παραμένει υποτονική και οι αμερικανικοί δασμοί έχουν προκαλέσει ένα ολοένα και εντονότερο κύμα ανασφάλειας κι αβεβαιότητας στην αγορά.

Καθώς, λοιπόν, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πια εισέλθει σε φάση αναζήτησης εξοικονόμησης κόστους, ο Oliver Blume, CEO της πανίσχυρης γερμανικής Volkswagen, καθιστά σαφές ότι βρισκόμαστε μπροστά στο «τελος» μιας εποχής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το πάρτι για την αυτοκινητοβιομηχανία όπως το ξέραμε έχει τελειώσει. Είναι ώρα για αλλαγή προσανατολισμού».

Με φόντο την υποχρεωτική μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έως το 2035, την ώρα που οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι στόχοι αυτοί είναι ανέφικτοι, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές δέχονται νέα πλήγματα από τους φθηνούς Κινέζους ανταγωνιστές στα EVs.

Η αντίδραση του κλάδου

Volkswagen, Mercedes‑Benz, BMW, Porsche και Renault υιοθετούν αμυντική στρατηγική. Στην έκθεση IAA Mobility του Μονάχου, παρουσίασαν από οικονομικά ηλεκτρικά έως premium SUV, μια κίνηση που αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ευρεία γκάμα και ευελιξία.

Σύμφωνα με τη McKinsey, μέχρι το 2032 οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σχεδιάζουν την κυκλοφορία 350 νέων ηλεκτρικών μοντέλων, ρεκόρ για τον κλάδο, ενόψει της απαγόρευσης των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ΕΕ.

Ο Patrick Schaufuss, συνεργάτης της McKinsey, περιγράφει την κατάσταση με μελαγχολική ειλικρίνεια: «Τα επόμενα χρόνια, η πραγματικότητα θα είναι γυμνή», προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να αναπτύσσονται πιο γρήγορα και απλά για να ανταγωνιστούν την ευελιξία των Κινέζων αντιπάλων.

Βλέποντας την έκρηξη ζήτησης από την Κίνα, η Porsche ανακοίνωσε πτώση πωλήσεων κατά 27,9% στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Κατ’ επέκταση, ο Μπλουμ περιόρισε τον μακροπρόθεσμο στόχο για το περιθώριο κέρδους στο 20%, ενώ η VW αναδιαμορφώνει το τοπικό της δίκτυο. «Η αγορά πολυτελών αυτοκινήτων στην Κίνα απλώς δεν υπάρχει πια», δηλώνει ο Blume, τη στιγμή που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί να χαρτογραφήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες στις ΗΠΑ.

Η BMW, από τη μεριά της, ποντάρει στο νέο iX3 για να ανακτήσει ρυθμούς ανάπτυξης στην Κίνα. Ο διευθυντής πωλήσεων Jochen Goller έκανε λόγο για έναν σκληρό πόλεμο τιμών, καθώς ετοιμάζεται να τιμολογήσει το νέο μοντέλο του.

Την ίδια στιγμή, η Mercedes‑Benz, που σχεδιάζει να λανσάρει περίπου 40 νέα μοντέλα έως το 2027 και ελπίζει το ηλεκτρικό GLC να της αποφέρει μερίδιο στην κινεζική αγορά, μειώνει δαπάνες δισεκατομμυρίων. Ο CEO της εταιρείας, Ola Kaellenius, εκτιμά ότι ο έντονος ανταγωνισμός στην Κίνα θα συνεχιστεί.

Από την άλλη, η Renault, που έχει αποχωρήσει από την κινεζική αγορά, απαντά με πιο προσιτές μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης όλων των μοντέλων της, πράγμα που «εμπνεύστηκε» από τις κινέζικες εταιρείες του κλάδου. Ο CEO της εταιρείας, Francois Provost παραδέχεται: «Οι Κινέζοι ανταγωνιστές είναι οι κορυφαίοι στον τομέα τους, και τους χωράμε ως σημείο αναφοράς»