Viva: Η JP Morgan απέσυρε την αγωγή – Σε φάση στρατηγικής αναθεώρησης οι δύο πλευρές

Η JP Morgan αποφάσισε να αποσύρει την αγωγή της κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της WeRealize (WRL) — βασικού μετόχου της Viva — μέσω της οποίας διεκδικούσε αποζημίωση ύψους 916 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η αμερικανική τράπεζα και η πλευρά του Χάρη Καρώνη εισέρχονται πλέον σε μία φάση στρατηγικής αναθεώρησης διάρκειας έξι μηνών, προκειμένου να επαναξιολογήσουν τη μεταξύ τους σχέση.

Σχετικά με τις εξελίξεις, εκπρόσωπος της WRL δήλωσε:

«Η WRL χαιρετίζει την απόφαση της JPM να αποσύρει την αβάσιμη αγωγή της στην Ελλάδα κατά συγκεκριμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Viva. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω αξιώσεις συνιστούν παραβίαση της Συμφωνίας Μετόχων, καθώς και την απόφαση της JPM να μην ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής.»

Ακόμη, προσέθεσε:

«Με τη λήξη της τελικής περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (call option period) – στην οποία κανένα από τα δύο μέρη δεν προχώρησε σε ενέργειες – η WRL και η JPM εισήλθαν επίσημα στην Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης. Η WRL προσβλέπει σε συζητήσεις καλή τη πίστει και παραμένει επικεντρωμένη στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Viva.»

Η WRL, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξακολουθεί να αναμένει την επίσημη απόσυρση της αγωγής που έχει καταθέσει η JPM στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της WRL, όπως φέρεται να έχει υποσχεθεί η ίδια η τράπεζα μέσω εγγράφων που κατέθεσε στο δικαστήριο τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα πληροφορίες, η τέταρτη και τελευταία περίοδος άσκησης του call option από πλευράς της JP Morgan έληξε στις 30 Ιουλίου. Η WRL θεωρεί ότι η JPM έχει ήδη ασκήσει το μοναδικό της δικαίωμα εξαγοράς τον Ιανουάριο του 2024 και συνεπώς δεν της απέμενε άλλη ευκαιρία να επαναλάβει την άσκηση του δικαιώματος. Η ίδια η JPM δεν προχώρησε στην άσκηση του δικαιώματος κατά την τελευταία περίοδο.

Αντίστοιχα, και το δικαίωμα εξαγοράς της WRL έχει πλέον λήξει. Κατά συνέπεια, ούτε η JPM ούτε η WRL έχουν σήμερα ενεργό δικαίωμα εξαγοράς, και βάσει της συμφωνίας εισέρχονται στη Στρατηγική Περίοδο Αναθεώρησης (Strategic Review Period), εντός της οποίας προβλέπεται να ξεκινήσουν επιχειρηματικές συνομιλίες, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Το δικαστήριο είχε δεχθεί προηγουμένως ότι το ζήτημα της «Ειδοποίησης Άσκησης» (Exercise Notice) – δηλαδή εάν η ειδοποίηση που υπέβαλε η JPM στις 29 Ιανουαρίου 2024 αποτελούσε έγκυρη άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς – θα εξεταζόταν δικαστικά αργότερα μέσα στο έτος. Ωστόσο, δεν είναι πλέον ξεκάθαρο εάν η JPM σκοπεύει να συνεχίσει τη νομική αντιπαράθεση γύρω από αυτό το ζήτημα.

Όσον αφορά την Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης, διευκρινίζεται ότι θα διαρκέσει έξι μήνες, με καταληκτική ημερομηνία τον Φεβρουάριο του 2026. Στο διάστημα αυτό, τα δύο μέρη θα εμπλακούν σε διαπραγματεύσεις με καλή πίστη, με σκοπό να καθορίσουν το μέλλον της μεταξύ τους εταιρικής σχέσης.