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ΗΠΑ: Sony και Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Anthropic για κατάχρηση τραγουδιών
Επιχειρήσεις
22:55 - 31 Αυγ 2026

ΗΠΑ: Sony και Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Anthropic για κατάχρηση τραγουδιών

Reporter.gr Newsroom
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Νέα δικαστική διαμάχη μεταξύ της μουσικής βιομηχανίας και της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, καθώς οι εκδοτικοί βραχίονες των Sony Music και Warner Music προσέφυγαν κατά της Anthropic, καταθέτοντας αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας.

Οι δύο εταιρείες κατηγορούν την Anthropic ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια έργα μουσικής που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, προκειμένου να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Claude.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε την Παρασκευή, υποστηρίζει ότι η Anthropic αντέγραψε παράνομα στίχους τραγουδιών και μουσικές παρτιτούρες που ανήκουν σε καλλιτέχνες όπως οι The Beatles, Taylor Swift και Michael Jackson, καθώς και σε εκατοντάδες ακόμη δημιουργούς, ώστε να εκπαιδεύσει το Claude να ανταποκρίνεται σε εντολές χρηστών.

Στο επίκεντρο η χρήση έργων για την εκπαίδευση της ΤΝ

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Sony Music και Warner Music, η Anthropic απέκτησε παράνομα υλικό των μουσικών εκδοτών μέσω λήψεων από torrents και στη συνέχεια το χρησιμοποίησε κατά την εκπαίδευση του Claude.

Οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν ακόμη ότι το μοντέλο μπορεί, όταν του ζητηθεί, να αναπαράγει στίχους τραγουδιών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα «αυτολεξεί».

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η χρήση των συγκεκριμένων έργων δεν περιορίστηκε στην εκπαίδευση του μοντέλου, αλλά συνέβαλε στην ανάπτυξη της δυνατότητας του Claude να δημιουργεί μεγάλες ποσότητες νέων στίχων τραγουδιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τους ενάγοντες, τα παραγόμενα αυτά έργα μπορούν να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα των νόμιμα προστατευόμενων δημιουργιών των μουσικών εκδοτών, προκαλώντας στρεβλώσεις και ζημία στην αγορά.

Νέα προσφυγή στον πόλεμο για τα πνευματικά δικαιώματα

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα δικαστικών προσφυγών κατά εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης από κατόχους πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγγραφείς, εκδότες, δισκογραφικές εταιρείες και ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο αντίστοιχης δικαστικής διαμάχης. Το 2023 η Universal Music Group προσέφυγε εναντίον της, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων τη φερόμενη χρήση προστατευόμενων στίχων τραγουδιών για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρυσι, η Anthropic έγινε η πρώτη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που προχώρησε σε διακανονισμό σε μία από αυτές τις υποθέσεις, καταβάλλοντας 1,5 δισ. δολάρια για την επίλυση ομαδικής αγωγής που είχε κατατεθεί από συγγραφείς.

Στη νέα αγωγή, Sony Music και Warner Music υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν λειτούργησε ως επαρκής αποτρεπτικός παράγοντας και κατηγορούν την Anthropic ότι αντιμετωπίζει τις σχετικές αξιώσεις ως κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν, επίσης, ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Anthropic εξακολουθεί να βασίζεται, κατά την άποψή τους, στη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και κάνουν λόγο για εταιρεία με αποτίμηση που, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ανέρχεται σε 2 τρισ. δολάρια.

Τι ζητούν οι μουσικοί εκδότες

Στο πλαίσιο της αγωγής, οι Sony Music και Warner Music ζητούν αποζημίωση που μπορεί να φτάσει έως και τις 150.000 δολάρια για κάθε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, ζητούν από το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση που θα απαγορεύει στην Anthropic να χρησιμοποιεί τα έργα τους χωρίς σχετική άδεια.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι Τύπου της Anthropic, της Sony Music και της Warner Music δεν έχουν απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της υπόθεσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2026 - 21:56
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