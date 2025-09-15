Προκαταρκτική έρευνα στην Κίνα: Η Nvidia φέρεται να παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο

Η ρυθμιστική αρχή της Κίνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/9) ότι η Nvidia παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο της χώρας, σύμφωνα με μια προκαταρκτική έρευνα, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει τη διερεύνηση του αμερικανικού γίγαντα των τσιπ.

Στα τέλη του 2024, η Κρατική Διοίκηση Ρύθμισης της Αγοράς της Κίνας (SAMR) άνοιξε έρευνα για την Nvidia σε σχέση με την εξαγορά της Mellanox και ορισμένες συμφωνίες που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια της εξαγοράς. Η Nvidia είχε εξαγοράσει την ισραηλινή εταιρεία τεχνολογίας, η οποία δημιουργεί λύσεις δικτύου για κέντρα δεδομένων και διακομιστές, το 2020, σε μια συμφωνία που εγκρίθηκε από την Κίνα εκείνη την εποχή με ορισμένους όρους.

Στην προκαταρκτική της έρευνα, η SAMR δήλωσε ότι η Nvidia φέρεται να παραβίασε τους κινεζικούς αντιμονοπωλιακούς νόμους σχετικά με την εξαγορά και τους όρους της, χωρίς όμως να διευκρινίζει με ποιον τρόπο ακριβώς συνέβη αυτό.

Γεωπολιτικές εντάσεις και περιορισμοί στην τεχνολογία

Η ενημέρωση από τη SAMR ενδέχεται να περιπλέξει τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, που ξεκίνησαν την Κυριακή (14/9) στη Μαδρίτη. Οι εντάσεις στον τομέα της τεχνολογίας μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον φαίνεται να εντείνονται, καθώς η Κίνα ξεκίνησε το Σάββατο (13/9) δύο ξεχωριστές έρευνες: μια για αντι-ντάμπινγκ σε ορισμένα τσιπ από τις ΗΠΑ και μια για τους αμερικανικούς περιορισμούς στην κινεζική βιομηχανία ημιαγωγών.

Η Nvidia είχε μια ταραχώδη σχέση με την κινεζική αγορά τους τελευταίους μήνες. Νωρίτερα φέτος, το προϊόν H20 της Nvidia, ένα τσιπ σχεδιασμένο για να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ, δεν επιτράπηκε να σταλεί στην Κίνα.