ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προκαταρκτική έρευνα στην Κίνα: Η Nvidia φέρεται να παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο
Επιχειρήσεις
12:51 - 15 Σεπ 2025

Προκαταρκτική έρευνα στην Κίνα: Η Nvidia φέρεται να παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ρυθμιστική αρχή της Κίνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/9) ότι η Nvidia παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο της χώρας, σύμφωνα με μια προκαταρκτική έρευνα, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει τη διερεύνηση του αμερικανικού γίγαντα των τσιπ.

Στα τέλη του 2024, η Κρατική Διοίκηση Ρύθμισης της Αγοράς της Κίνας (SAMR) άνοιξε έρευνα για την Nvidia σε σχέση με την εξαγορά της Mellanox και ορισμένες συμφωνίες που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια της εξαγοράς. Η Nvidia είχε εξαγοράσει την ισραηλινή εταιρεία τεχνολογίας, η οποία δημιουργεί λύσεις δικτύου για κέντρα δεδομένων και διακομιστές, το 2020, σε μια συμφωνία που εγκρίθηκε από την Κίνα εκείνη την εποχή με ορισμένους όρους.

Στην προκαταρκτική της έρευνα, η SAMR δήλωσε ότι η Nvidia φέρεται να παραβίασε τους κινεζικούς αντιμονοπωλιακούς νόμους σχετικά με την εξαγορά και τους όρους της, χωρίς όμως να διευκρινίζει με ποιον τρόπο ακριβώς συνέβη αυτό.

Γεωπολιτικές εντάσεις και περιορισμοί στην τεχνολογία

Η ενημέρωση από τη SAMR ενδέχεται να περιπλέξει τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, που ξεκίνησαν την Κυριακή (14/9) στη Μαδρίτη. Οι εντάσεις στον τομέα της τεχνολογίας μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον φαίνεται να εντείνονται, καθώς η Κίνα ξεκίνησε το Σάββατο (13/9) δύο ξεχωριστές έρευνες: μια για αντι-ντάμπινγκ σε ορισμένα τσιπ από τις ΗΠΑ και μια για τους αμερικανικούς περιορισμούς στην κινεζική βιομηχανία ημιαγωγών.

Η Nvidia είχε μια ταραχώδη σχέση με την κινεζική αγορά τους τελευταίους μήνες. Νωρίτερα φέτος, το προϊόν H20 της Nvidia, ένα τσιπ σχεδιασμένο για να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ, δεν επιτράπηκε να σταλεί στην Κίνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Polyplast: Στα €14 εκατ. ανήλθε ο τζίρος το 2024
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Polyplast: Στα €14 εκατ. ανήλθε ο τζίρος το 2024

Γεωργία – Κτηνοτροφία: Διπλή αύξηση στις τιμές εκροών και εισροών τον Ιούλιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωργία – Κτηνοτροφία: Διπλή αύξηση στις τιμές εκροών και εισροών τον Ιούλιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις
Ειδήσεις

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία
Ειδήσεις

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ