Polyplast: Στα €14 εκατ. ανήλθε ο τζίρος το 2024

Ο κύκλος εργασιών της Polyplast ανήλθε στα 14 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η Polyplast συνεχίζει την σταθερά ανοδική της πορεία, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά 10-15%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε στρατηγικό εκσυγχρονισμό με σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και την παραγωγή. Το 2023 απέκτησε έκταση 5,5 στρεμμάτων στον Αυλώνα, δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ενώ το 2024 ολοκλήρωσε την επέκταση των εγκαταστάσεών της, φτάνοντας συνολικά τα 25.000 τ.μ. Την ίδια χρονιά, προχώρησε στην απόκτηση νέας έκτασης 25 στρεμμάτων στο Βιομηχανικό Πάρκο Αυλώνα και εγκατέστησε σύγχρονη γραμμή παραγωγής, ενισχύοντας τη δυναμικότητα και διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 13 χώρες στα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις, τεχνολογική πρόοδο και αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, η Polyplast επιβεβαιώνει τον ρόλο της στη σύγχρονη παραγωγική Ελλάδα.