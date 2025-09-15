ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Polyplast: Στα €14 εκατ. ανήλθε ο τζίρος το 2024
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:40 - 15 Σεπ 2025

Polyplast: Στα €14 εκατ. ανήλθε ο τζίρος το 2024

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κύκλος εργασιών της Polyplast ανήλθε στα 14 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η Polyplast συνεχίζει την σταθερά ανοδική της πορεία, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά 10-15%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε στρατηγικό εκσυγχρονισμό με σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και την παραγωγή. Το 2023 απέκτησε έκταση 5,5 στρεμμάτων στον Αυλώνα, δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ενώ το 2024 ολοκλήρωσε την επέκταση των εγκαταστάσεών της, φτάνοντας συνολικά τα 25.000 τ.μ. Την ίδια χρονιά, προχώρησε στην απόκτηση νέας έκτασης 25 στρεμμάτων στο Βιομηχανικό Πάρκο Αυλώνα και εγκατέστησε σύγχρονη γραμμή παραγωγής, ενισχύοντας τη δυναμικότητα και διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 13 χώρες στα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις, τεχνολογική πρόοδο και αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, η Polyplast επιβεβαιώνει τον ρόλο της στη σύγχρονη παραγωγική Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπασταύρου: Εύλογη προσδοκία εμπορικής εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου
Πολιτική

Παπασταύρου: Εύλογη προσδοκία εμπορικής εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Θα κινηθούμε «με κάθε τρόπο» εναντίον όσων προσπαθούν να «κλέψουν» τα ρωσικά assets
Ειδήσεις

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Θα κινηθούμε «με κάθε τρόπο» εναντίον όσων προσπαθούν να «κλέψουν» τα ρωσικά assets

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025
Ανακοινώσεις

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Nestlé Ελλάς: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών πίεσε την κερδοφορία το 2025
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Nestlé Ελλάς: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών πίεσε την κερδοφορία το 2025

Expert Hellas: Iσχυρή αναπτυξιακή πορεία με κύκλο εργασιών 39,6 εκατ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Expert Hellas: Iσχυρή αναπτυξιακή πορεία με κύκλο εργασιών 39,6 εκατ. ευρώ

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β&#039; τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree
Τεχνολογία

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β' τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ