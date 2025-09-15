Γεωργία – Κτηνοτροφία: Διπλή αύξηση στις τιμές εκροών και εισροών τον Ιούλιο

Αύξηση στις τιμές εκροών και μείωση στο κόστος εισροών καταγράφεται για τον Ιούλιο 2025 στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών παρουσίασε σημαντική άνοδο 4,5% σε ετήσια βάση, με αιχμή τη φυτική και ζωική παραγωγή, ενώ ο Δείκτης Τιμών Εισροών κατέγραψε πτώση 1,4% τον ίδιο μήνα. Οι τάσεις αυτές διαμορφώνουν ένα δυναμικό αλλά και σύνθετο περιβάλλον για την αγροτική οικονομία, καθώς η συγκυρία των τιμών φαίνεται να ενισχύει τα έσοδα των παραγωγών, με παράλληλη ελάφρυνση στο κόστος παραγωγής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το report της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουλίου 2024, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2023, είχε παρουσιάσει αύξηση 1,9%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,5%, τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 4,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και

κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) στην αύξηση κατά 3,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,9%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,4%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2024 με τον Ιούλιο 2023.