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Γεωργία – Κτηνοτροφία: Διπλή αύξηση στις τιμές εκροών και εισροών τον Ιούλιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:47 - 15 Σεπ 2025

Γεωργία – Κτηνοτροφία: Διπλή αύξηση στις τιμές εκροών και εισροών τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση στις τιμές εκροών και μείωση στο κόστος εισροών καταγράφεται για τον Ιούλιο 2025 στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών παρουσίασε σημαντική άνοδο 4,5% σε ετήσια βάση, με αιχμή τη φυτική και ζωική παραγωγή, ενώ ο Δείκτης Τιμών Εισροών κατέγραψε πτώση 1,4% τον ίδιο μήνα. Οι τάσεις αυτές διαμορφώνουν ένα δυναμικό αλλά και σύνθετο περιβάλλον για την αγροτική οικονομία, καθώς η συγκυρία των τιμών φαίνεται να ενισχύει τα έσοδα των παραγωγών, με παράλληλη ελάφρυνση στο κόστος παραγωγής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το report της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουλίου 2024, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2023, είχε παρουσιάσει αύξηση 1,9%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,5%, τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 4,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και
κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) στην αύξηση κατά 3,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,9%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,4%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2024 με τον Ιούλιο 2023.

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