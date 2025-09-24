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Lego: Αγοράζει 29 κέντρα ψυχαγωγίας από την Merlin έναντι $270 εκατ.
Επιχειρήσεις
13:26 - 24 Σεπ 2025

Lego: Αγοράζει 29 κέντρα ψυχαγωγίας από την Merlin έναντι $270 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Lego ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/9) ότι θα αγοράσει 29 κέντρα ψυχαγωγίας από την εταιρεία εκμετάλλευσης θεματικών πάρκων Merlin Entertainments σε μια συμφωνία ύψους 269,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη στρατηγική της για την ενίσχυση του ελέγχου των αλληλεπιδράσεων των καταναλωτών με το εμπορικό σήμα της.

Οι εσωτερικοί χώροι ψυχαγωγίας που διαθέτουν ζώνες κατασκευής Lego, δημιουργικά εργαστήρια και καταστήματα λιανικής πώλησης έχουν περίπου πέντε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ανέφεραν οι εταιρείες σε κοινή δήλωση.

«Τα νέα κέντρα ψυχαγωγίας θα αποτελέσουν μια σημαντική προσθήκη στο παγκόσμιο δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης και θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε στους θαυμαστές όλων των ηλικιών ακόμα πιο αξέχαστες εμπειρίες μάρκας και αγορών», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lego, Niels Christiansen, σε μια δήλωση.

Η Lego έχει επεκτείνει τα καταστήματά της τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας συνολικά τα 1.079 καταστήματα σε 54 αγορές παγκοσμίως. Η Merlin, η οποία διαχειρίζεται, επίσης, αξιοθέατα όπως τα μουσεία κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussauds και τον τροχό London Eye, θα συνεχίσει να λειτουργεί 11 θεματικά πάρκα Legoland παγκοσμίως με άδεια από τη Lego, σύμφωνα με τις εταιρείες.

Από τα κέντρα ψυχαγωγίας που θα αγοράσει, 15 βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική, επτά στην Ευρώπη και επτά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, στην Κίνα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

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