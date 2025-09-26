ExxonMobil: Διπλασιάζει το προσωπικό της στο Λονδίνο προκειμένου να ανταγωνιστεί Shell και BP

Η ExxonMobil έχει διπλασιάσει τον αριθμό των traders που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η εταιρεία στοχεύει να αξιοποιήσει περισσότερο το παγκόσμιο ενεργειακό της δίκτυο και να ανταγωνιστεί μεγάλες εταιρείες του κλάδου όπως η Shell και η BP.

Η εταιρεία διαθέτει πλέον περίπου 300 traders, αναλυτές και προσωπικό υποστήριξης στο Λονδίνο και συνεχίζει τις προσλήψεις για να επεκτείνει το δίκτυό της παγκοσμίως. Ένας εκπρόσωπος της Exxon επιβεβαίωσε την ανάπτυξη στο βρετανικό κέντρο και δήλωσε ότι η εταιρεία δεσμεύεται στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στο εμπόριο ενέργειας, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Το Financial Times ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η ExxonMobil και η Chevron διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ενέργειας αξίας 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους για να εκμεταλλευτούν την αύξηση του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και να καλύψουν το χαμένο έδαφος έναντι των ανταγωνιστών Shell και BP.

Οι δύο αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί επικεντρώνονται στο LNG, το οποίο, σύμφωνα με συμβούλους της McKinsey, μαζί με το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, αναμένεται σύντομα να ξεπεράσει το πετρέλαιο ως ο μεγαλύτερος οδηγός κερδοφορίας στο εμπόριο εμπορευμάτων.