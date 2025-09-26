ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ExxonMobil: Διπλασιάζει το προσωπικό της στο Λονδίνο προκειμένου να ανταγωνιστεί Shell και BP
Επιχειρήσεις
15:07 - 26 Σεπ 2025

ExxonMobil: Διπλασιάζει το προσωπικό της στο Λονδίνο προκειμένου να ανταγωνιστεί Shell και BP

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ExxonMobil έχει διπλασιάσει τον αριθμό των traders που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η εταιρεία στοχεύει να αξιοποιήσει περισσότερο το παγκόσμιο ενεργειακό της δίκτυο και να ανταγωνιστεί μεγάλες εταιρείες του κλάδου όπως η Shell και η BP. 

Η εταιρεία διαθέτει πλέον περίπου 300 traders, αναλυτές και προσωπικό υποστήριξης στο Λονδίνο και συνεχίζει τις προσλήψεις για να επεκτείνει το δίκτυό της παγκοσμίως. Ένας εκπρόσωπος της Exxon επιβεβαίωσε την ανάπτυξη στο βρετανικό κέντρο και δήλωσε ότι η εταιρεία δεσμεύεται στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στο εμπόριο ενέργειας, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Το Financial Times ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η ExxonMobil και η Chevron διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ενέργειας αξίας 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους για να εκμεταλλευτούν την αύξηση του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και να καλύψουν το χαμένο έδαφος έναντι των ανταγωνιστών Shell και BP.

Οι δύο αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί επικεντρώνονται στο LNG, το οποίο, σύμφωνα με συμβούλους της McKinsey, μαζί με το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, αναμένεται σύντομα να ξεπεράσει το πετρέλαιο ως ο μεγαλύτερος οδηγός κερδοφορίας στο εμπόριο εμπορευμάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 15:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στο Βόρειο Έβρο
Ακίνητα

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στο Βόρειο Έβρο

Παπαθανάσης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων προϋπολογισμού € 456 εκατ.
Οικονομία

Παπαθανάσης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων προϋπολογισμού € 456 εκατ.

Χαρδαλιάς: Πλήρης ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι με επένδυση €5,73 εκατ.
Αυτοδιοίκηση

Χαρδαλιάς: Πλήρης ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι με επένδυση €5,73 εκατ.

Κατηγορηματική διάψευση ΟΣΕ: Μισθός 9.000 ευρώ και βολέματα συγγενικών προσώπων είναι ψευδείς ισχυρισμοί
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κατηγορηματική διάψευση ΟΣΕ: Μισθός 9.000 ευρώ και βολέματα συγγενικών προσώπων είναι ψευδείς ισχυρισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ για υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός αδειών σεισμικών δεδομένων σε Δυτική και Νότια Ελλάδα
Πολιτική

ΥΠΕΝ για υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός αδειών σεισμικών δεδομένων σε Δυτική και Νότια Ελλάδα

Παπασταύρου: Επιταχύνουμε αποφασιστικά την ανάπτυξη στον τομέα των υδρογονανθράκων
Πολιτική

Παπασταύρου: Επιταχύνουμε αποφασιστικά την ανάπτυξη στον τομέα των υδρογονανθράκων

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.
Επιχειρήσεις

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron &amp; ExxonMobil στο Χιούστον για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 15:57

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/07/2026 - 15:56

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 15:48

SMERC: Επενδύει €22 εκατ. στον Όμιλο Πλακεντία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. - Δεσμεύτηκαν crypto και πολυτελή αυτοκίνητα

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 15:43

Prodea: Πληρωμή τόκων ύψους €2,89 εκατ. για το Πράσινο ΚΟΔ

Οικονομία
14/07/2026 - 15:39

Παπαθανάσης: 2,56 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε νέους διδακτορικούς

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:33

Γερμανική Πολεμική Αεροπορία: Η ρωσική απειλή επιβάλλει νέες αγορές αμερικανικών F-35

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:13

Φωτιά στο Αλιβέρι: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 14:55

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT & CUPRA

Πολιτική
14/07/2026 - 14:55

Ανεξαρτητοποιήθηκε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 14:46

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 14:43

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 14:26

«Μοναδικές εκπλήξεις, πλούσια δώρα, αξέχαστες εμπειρίες» - Oι νικητές του Instant Win μιλούν για τη νέα εποχή της Allwyn

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 14:08

Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

Υγεία
14/07/2026 - 14:03

Τη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Οικονομία
14/07/2026 - 13:58

Πιερρακάκης: Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών να μετατραπεί σε ανάπτυξη

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:54

Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:51

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:36

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 13:32

Συνεχίζεται η «αλματώδης» άνοδος στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $87 το Brent

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:19

Ο Κακλαμάνης δεν το έχει «δεμένο» ότι οι εκλογές θα γίνουν το ‘27

Νομίσματα
14/07/2026 - 13:10

Σε στάση αναμονής η αγορά των crypto – Οι γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν το Bitcoin κοντά στα $62.500

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:03

Σχέδιο «Αριάδνη»: Μείωση της παραβατικότητας και αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:48

Choose: Υλοποιεί και αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης του 1566 με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:34

ΣΕΒ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της κυβερνοασφάλειας - Ο ρόλος της διοίκησης επιχειρήσεων

Ναυτιλία
14/07/2026 - 12:31

StealthGas: Πωλεί το Eco Wizard μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης

Οικονομία
14/07/2026 - 12:31

Στουρνάρας: Μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα 

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 12:27

Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:26

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ