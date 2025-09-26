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Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στο Βόρειο Έβρο
Ακίνητα
14:58 - 26 Σεπ 2025

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στο Βόρειο Έβρο

Reporter.gr Newsroom
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Με την ένταξη των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου, ο Βόρειος Έβρος περνάει πλέον στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής μετάβασης, στο ενιαίο, ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου. Από εδώ και στο εξής, πολίτες και επαγγελματίες έχουν στη διάθεσή τους ένα ισχυρό εργαλείο που εξοικονομεί χρόνο, περιορίζει τη γραφειοκρατία και ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών.

Η προσθήκη 257.814 ιδιοκτησιών και 269.921 δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο ανοίγει τον δρόμο για ένα ψηφιακό και ασφαλές σύστημα καταγραφής ακίνητης περιουσίας. Ένα σύστημα που προσφέρει διαφάνεια στις συναλλαγές, θωρακίζει την περιουσία των πολιτών και θέτει τις βάσεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις μελλοντικές επενδύσεις στην περιοχή.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, δήλωσε: «O Βόρειος Έβρος εισέρχεται οριστικά στη νέα ψηφιακή εποχή. Το Κτηματολόγιο τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία για τους Δήμους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες αποκλειστικά μέσω ψηφιακών εφαρμογών, σε ένα σταθερό και αξιόπιστο περιβάλλον. Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες απλές, γρήγορες και διαφανείς, αντάξιες των απαιτήσεων της εποχής μας.

Λόγω της καταγωγής μου από τον Βόρειο Έβρο γνωρίζω καλά τη σημασία αυτής της εξέλιξης για την καθημερινότητα των συμπολιτών μου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εργαζομένους του Ελληνικού Κτηματολογίου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποδειγματική τους δουλειά. Συνεχίζουμε σταθερά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, για να προσφέρουμε σε κάθε πολίτη της χώρας σύγχρονες υπηρεσίες που τον εξυπηρετούν πραγματικά».

Ψηφιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου

  • Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.
  • Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).
  • Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.
  • Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.
  • Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
  • Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.
  • Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.
  • Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.
  • Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).
  • Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 – 13:30 (ενιαίο σε όλη τη χώρα).

Με το έργο του Κτηματολογίου, ο Βόρειος Έβρος εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης, που έχει ως στόχο ένα κράτος πιο λειτουργικό και πιο φιλικό προς τον πολίτη.

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