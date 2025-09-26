Παπαθανάσης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων προϋπολογισμού € 456 εκατ.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΘΟ, ο προϋπολογισμός των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΠΑ 2021-2025 με την προβλεπόμενη υπερδέσμευση ανέρχεται σε 2,925 δισ. € και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων σε 2,665 δισ. €.
Με αυτή τη δυνατότητα προεντάξεων, λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση του ΕΠΑ 2021-2025, επιδιώκεται η ωρίμανση κρίσιμων έργων που προγραμματίζονται από τις Περιφέρειες, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους τη νέα Προγραμματική Περίοδο, για την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.