Κατηγορηματική διάψευση ΟΣΕ: Μισθός 9.000 ευρώ και βολέματα συγγενικών προσώπων είναι ψευδείς ισχυρισμοί

Ο ΟΣΕ εξέδωσε ανακοίνωση για να διαψεύσει παραπλανητικό δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος έδωσε στον εαυτό του μισθό 9.000 ευρώ και ότι «βόλεψε» συγγενικό του πρόσωπο σε εταιρεία που λαμβάνει σιδηροδρομικά έργα.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι οι αποδοχές του Διευθύνοντος καθορίζονται από τον νόμο και δεν υπερβαίνουν τα 4.900 ευρώ μηνιαίως, ενώ η σύζυγος του εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία κτηριακών κατασκευών που δεν σχετίζεται με τον ΟΣΕ. Τονίζεται ότι ο Πρόεδρος του ΟΣΕ δεν αμείβεται λόγω της ακαδημαϊκής του ιδιότητας και καταδικάζονται πρακτικές που παραβιάζουν τη δημοσιογραφική δεοντολογία, ενώ καλεί στην δημοσίευση της απάντησης από όσους αναδημοσίευσαν το άρθρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΣΕ έχει ως εξής:

«Με αφορμή παραπλανητικό δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Μισθό 9.000 έδωσε στον εαυτό του ο επικεφαλής του ΟΣΕ», ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος απέστειλε απάντηση που διαψεύδει κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς και ζητά την δημοσίευση της για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι:

Ο ισχυρισμός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος «όρισε μόνος του» τις αποδοχές του είναι απολύτως ψευδής. Οι αποδοχές καθορίζονται αποκλειστικά από το νόμο (άρθρο 7ΣΤ του Ν. 5167/2024, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5220/2025) και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου· το ανώτατο καθαρό όριο αντιστοιχεί σε περίπου 4.900 ευρώ μηνιαίως.

Οι αναφορές περί «βολέματος» συγγενικού προσώπου σε εταιρεία που δήθεν λαμβάνει σιδηροδρομικά έργα είναι απολύτως ανακριβείς και προσβλητικές. Η σύζυγος του Διευθύνοντος εργάζεται ως αρχιτέκτονας (από το 2024) σε ιδιωτική εταιρεία κτηριακών κατασκευών που δεν έχει καμία σχέση με σιδηροδρομικά έργα και δεν έχει συνάψει ποτέ σύμβαση με τον ΟΣΕ ή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Καταδικάζονται πρακτικές που παραβιάζουν τη δημοσιογραφική δεοντολογία και εργαλειοποιούν την τραγωδία των Τεμπών για δημιουργία εντυπώσεων.

Επιπρόσθετα σε ότι, αφορά τον Πρόεδρο του ΟΣΕ, δηλώνεται κατηγορηματικά ότι δεν αμείβεται από τον Οργανισμό λόγω της Ακαδημαϊκής του ιδιότητας.

Ο ΟΣΕ καλεί όσους έχουν δημοσιεύσει ή αναδημοσιεύσει το συγκεκριμένο παραπλανητικό άρθρο, να δημοσιεύσουν αυτούσια την απάντηση, όπως επιβάλλει η υποχρέωση αντικειμενικής και έντιμης ενημέρωσης».