BP: «Βγαίνει» από τη Βόρεια Θάλασσα – Μάχη για assets £2 δισ. από επίδοξους αγοραστές

Το ενδιαφέρον υποψήφιων αγοραστών έχουν προσελκύσει οι δραστηριότητες της BP στη Βόρεια Θάλασσα, καθώς ο βρετανικός πετρελαϊκός όμιλος προχωρά στον σχεδιασμό της αποχώρησής του από την περιοχή, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, μεταξύ των εταιρειών που εξετάζουν τα assets της BP περιλαμβάνονται η Adura, κοινοπραξία των Equinor και Shell, και η NEO Next+, στην οποία συμμετέχουν οι TotalEnergies, Repsol και HitecVision.

Στη λίστα των πιθανών ενδιαφερομένων βρίσκονται επίσης οι EnQuest, Harbour Energy, Ithaca Energy, Serica Energy και Var Energi. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι κάποια από τις εταιρείες θα προχωρήσει τελικά στην υποβολή προσφοράς.

Στο τραπέζι assets περίπου £2 δισ.

Το Bloomberg είχε μεταδώσει από τον Μάιο ότι η BP εξετάζει την πώληση των δραστηριοτήτων της στη Βόρεια Θάλασσα, με την αξία τους να εκτιμάται περίπου στα 2 δισ. στερλίνες, ή 2,7 δισ. δολάρια, σε περίπτωση πλήρους αποεπένδυσης.

Η BP έθεσε επισήμως το χαρτοφυλάκιο σε διαδικασία πιθανής πώλησης τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της επανεξέτασης των περιουσιακών στοιχείων της. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πέντε παραγωγικούς κόμβους, δύο στην κεντρική Βόρεια Θάλασσα και τρεις δυτικά των Shetland.

Η δραστηριότητα παρήγαγε περίπου 117.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως το 2025 και απασχολεί περίπου 1.100 εργαζομένους στη Βρετανία.

Γιατί η BP αποχωρεί

Η Βόρεια Θάλασσα έχει καταστεί λιγότερο ελκυστική για μέρος της πετρελαϊκής βιομηχανίας, καθώς οι εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, αλλά και περιορισμούς στην εξερεύνηση και την ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της BP, Meg O’Neill, έχει δηλώσει ότι οι επανειλημμένες αλλαγές στη βρετανική κυβερνητική πολιτική για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο συνέβαλαν στην απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από τη Βόρεια Θάλασσα.

Μάλιστα, η O’Neill έχει ξεκαθαρίσει ότι ακόμη και μια νέα αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική δεν αναμένεται να μεταβάλει την απόφαση της BP να πουλήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή.

Η θέση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Andy Burnham έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης στις νέες γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα. Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου Jackdaw θα μπορούσε να λάβει κυβερνητική έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι πιθανοί αγοραστές

Η Adura, κοινοπραξία της Equinor και της Shell, έχει ήδη παρουσία στη Βόρεια Θάλασσα. Εκπρόσωπός της ανέφερε ότι προτεραιότητα της εταιρείας είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων για τα έργα Jackdaw και Rosebank, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την ενεργειακή ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αντίστοιχα, η NEO Next+ υποστηρίζεται από τις TotalEnergies, Repsol και HitecVision και διαθέτει επίσης assets στην περιοχή.

Μεταξύ των υποψήφιων ενδιαφερομένων βρίσκεται και η EnQuest. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Amjad Bseisu, έχει ήδη επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της εταιρείας για το χαρτοφυλάκιο της BP στη Βόρεια Θάλασσα.

Ωστόσο, οι εταιρείες που φέρονται να εξετάζουν τα assets δεν έχουν δεσμευτεί για την υποβολή προσφοράς. Εκπρόσωποι των BP, EnQuest, Harbour Energy, Ithaca Energy, NEO Next+ και Var Energi έχουν αποφύγει να σχολιάσουν τις πληροφορίες, ενώ η Serica Energy έχει αναφέρει ότι συνεχίζει να αξιολογεί ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων στη Βόρεια Θάλασσα και σε άλλες αγορές.

Η ευρύτερη στρατηγική αποεπένδυσης της BP

Η πιθανή πώληση των δραστηριοτήτων στη Βόρεια Θάλασσα εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της BP να περιορίσει το χρέος της, να απλοποιήσει το χαρτοφυλάκιό της και να κατευθύνει κεφάλαια σε δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει συμφωνήσει την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στη μονάδα λιπαντικών Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων, ενώ έχει επίσης προχωρήσει στην πώληση του διυλιστηρίου της στο Gelsenkirchen της Γερμανίας στην Klesch Group.

Παράλληλα, τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας για την πώληση της αμερικανικής Archaea Energy, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιοαερίου.

Η αποεπένδυση από τη Βόρεια Θάλασσα αποτελεί, επομένως, ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της BP να αναδιαμορφώσει το χαρτοφυλάκιό της και να επικεντρωθεί σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρεί στρατηγικά και οικονομικά πιο ελκυστικά.