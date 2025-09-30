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Ifo: Βελτίωση του κλίματος στη γερμανική χημική βιομηχανία το Σεπτέμβριο
Επιχειρήσεις
11:12 - 30 Σεπ 2025

Ifo: Βελτίωση του κλίματος στη γερμανική χημική βιομηχανία το Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στη γερμανική χημική βιομηχανία βελτιώθηκε ελαφρώς το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo. 

Αναλυτικότερα, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος αυξήθηκε στις -11,1 μονάδες, από τις -12,1 μονάδες τον Αύγουστο. Οι εταιρείες ήταν λιγότερο απαισιόδοξες για το μέλλον. Οι προσδοκίες βελτιώθηκαν από -4,4 σε -2,2 μονάδες, ενώ η εκτίμησή τους για την τρέχουσα κατάσταση παρέμεινε στις -19,5 μονάδες.

«Τα μέτρα ανακούφισης που έλαβε η γερμανική κυβέρνηση στις αρχές του μήνα ενδέχεται να έστειλαν ένα σημαντικό μήνυμα στη χημική βιομηχανία σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον», δηλώνει η Anna Wolf, εμπειρογνώμονας του ifo για τη βιομηχανία.

Για παράδειγμα, η μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας και των τελών δικτύου σημαίνει άμεση βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού για τις εταιρείες που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Η προγραμματισμένη απλοποίηση του γερμανικού νόμου για την αλυσίδα εφοδιασμού και η πιο συγκρατημένη εφαρμογή της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας της ΕΕ μειώνουν, επίσης, αισθητά το βάρος για τις εταιρείες.

«Αυτά τα μέτρα δημιουργούν ασφάλεια στον προγραμματισμό, μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις της χημικής βιομηχανίας», πρόσθεσε η Wolf. «Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ανάκαμψη», συνέχισε.

Πολλές εταιρείες μειώνουν την παραγωγή τους και προγραμματίζουν μείωση του προσωπικού. Η αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας μειώθηκε κατά σχεδόν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, στο 73,1%. Πριν από το 2020, ο μέσος όρος ήταν 82%. Η ζήτηση για χημικά προϊόντα συνεχίζει να μειώνεται, ενώ τα βιβλία παραγγελιών συρρικνώνονται περαιτέρω. Ακόμη και οι προσδοκίες για τις εξαγωγές, που πρόσφατα ήταν ενθαρρυντικές, έγιναν και πάλι πιο απαισιόδοξες.

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