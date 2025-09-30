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Το μεγάλο πρόβλημα του ΧΑ τον Σεπτέμβριο - Ντέρμπι για το πρόσημο
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10:59 - 30 Σεπ 2025

Το μεγάλο πρόβλημα του ΧΑ τον Σεπτέμβριο - Ντέρμπι για το πρόσημο

Reporter.gr Newsroom
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Τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου η σημερινή με τα στοιχήματα να έχουν να κάνουν με την διατήρηση ή μη  του θετικού προσήμου για τον μήνα (+0,6% έως τώρα), με τις ενδείξεις να δείχνουν ντέρμπι μέχρι και στις δημοπρασίες.

Το χθεσινό πρωινό +1% για τον ΓΔ μετατράπηκε σταδιακά σε μόλις +0,13% με την ΕΕΕ -3% να βαραίνει σημαντικά (λόγω και στάθμισης) στο αρνητικό γύρισμα μετοχή που δεν μας έχει συνηθίσει σε μεγάλη μεταβλητότητα χωρίς αντίστοιχες εταιρικές ανακοινώσεις, αντίδραση από την Metlen +2% μετά από πτωτικό σερί 6 συνεδριάσεων και με την τεχνική εικόνα να απαιτεί υπέρβαση του 49,80 για επαναφορά σε long.

Μικτή εικόνα και στις τράπεζες με Optima +3.4% & Bochgr +2,7% να ξεχωρίζουν, δυνατό κλείσιμο για την ΕΤΕ +1,9% από τις συστημικές, μακριά από τα υψηλά ημέρας τα κλεισίματα για ΠΕΙΡ -0,8%, ΑΛΦΑ -0,06% και ΕΥΡΩΒ -0,15%.

Ιστορικό υψηλό για τον Aktr μετά και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Ακτωρ Παραχωρήσεις έναντι τιμήματος 195 εκ., εξαιρετική η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,3% όπου σήμερα εκκινεί και το νέο 7ετές ομόλογο 500 εκ.

Συνεχίζονται οι αγορές στα χαμηλά από ξένο fund για την ΕΧΑΕ +3,4% , συνεχίζει την ανοδική κίνηση η Credia +3.1% αλλά και η ΙΝΤΚΑ +1%.

Θετικό το cc της ΑΒΑΞ -0,8% με πρόβλεψη για ebitda 120 εκ. (υπενθυμίζουμε ότι η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση είναι μόλις 368 εκ. άρα μιλάμε για 3χ ebitda).

Ολοκληρώνονται σήμερα οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξαμήνου των εισηγμένων, με τα χθεσινά εταιρικά μεγέθη που δημοσιεύτηκαν να βρίσκονται κοντά στις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τον ΟΛΠ να παρουσιάζει αυξημένα έσοδα κατά 14,7% στα 122,8 εκ. και κέρδη +15,3% στα 46,7 εκ., την ΙΝΤΚΑ να ανακοινώνει καθαρά κέρδη ομίλου στα 6,4 εκ. και την Qualco να παρουσιάζει αύξηση εσόδων κατά +18% στα 89 εκ. και ebitda στα 13 εκ. (+31%).

Το ΧΑ τον τελευταίο μήνα είναι σαφώς ατασικό, με την όποια προσφορά να απορροφάται περισσότερο από τις επαναγορές ιδίων μετοχών (ιδιαίτερα στις τραπεζικές μετοχές) και λιγότερο από φρέσκο χρήμα των επενδυτών και αυτό είναι ένα ζήτημα που η αγορά πρέπει να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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