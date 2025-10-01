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Lithium Americas: «Εκτόξευση» 25% για τη μετοχή χάρη στην αμερικανική κυβέρνηση
Επιχειρήσεις
21:43 - 01 Οκτ 2025

Lithium Americas: «Εκτόξευση» 25% για τη μετοχή χάρη στην αμερικανική κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Η μετοχή της Lithium Americas εκτινάχθηκε άνω του 25% μετά την ανακοίνωση ότι η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να αποκτήσει μερίδιο 5% στην εταιρεία, καθώς και 5% στο έργο εξόρυξης Thacker Pass, το μεγαλύτερο κοίτασμα λιθίου στις ΗΠΑ.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η εταιρεία εξασφάλισε επίσης συμφωνία με το Υπουργείο Ενέργειας για τη λήψη δανείου ύψους 2,23 δισ. δολαρίων, ποσό που είχε ήδη συμφωνηθεί σε προηγούμενο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η μετοχή της Lithium Americas ανέβηκε έως και 32%, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας πάνω από 1,7 δισ. δολάρια.

Η συγκεκριμένη κίνηση είναι μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει την ανεξαρτησία της αμερικανικής εφοδιαστικής αλυσίδας σε κρίσιμα μέταλλα, μειώνοντας την εξάρτηση από την Κίνα. Τον Ιούλιο, άλλωστε, είχε ανακοινωθεί επένδυση 400 εκατ. δολαρίων σε εργοστάσιο παραγωγής μαγνητών σπάνιων γαιών μέσω της MP Materials.

Το έργο Thacker Pass, που υλοποιείται σε συνεργασία με τη General Motors, αναμένεται να αποτελέσει βασική πηγή λιθίου για τη βιομηχανία των ΗΠΑ, η οποία προς το παρόν παράγει περιορισμένες ποσότητες.

Ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV ότι «είναι εθνικό συμφέρον να ολοκληρωθεί το ορυχείο», προσθέτοντας πως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια το έργο θα μειώσει σημαντικά τις εισαγωγές λιθίου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αντλήσει 435 εκατ. δολάρια από το δάνειο, με το συνολικό ποσό να μειώνεται ελαφρώς από 2,26 δισ. σε 2,23 δισ. δολάρια. Επιπλέον, το Υπουργείο συμφώνησε να αναβάλλει την αποπληρωμή 182 εκατ. δολαρίων κατά τα πρώτα πέντε χρόνια.

Το δάνειο, το οποίο είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν τον Οκτώβριο του 2024, χρηματοδοτεί την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας ανθρακικού λιθίου δίπλα στο ορυχείο, με κόστος 2,2 δισ. δολαρίων.

Όταν το εργοστάσιο λειτουργήσει πλήρως, αναμένεται να παράγει περίπου 40.000 τόνους ανθρακικού λιθίου ετησίως, που θα χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών ιόντων λιθίου, όπως ανέφερε το Υπουργείο Ενέργειας.

Προηγούμενες πληροφορίες από το Bloomberg ανέφεραν ότι η Lithium Americas και η GM ζήτησαν αναδιάρθρωση του δανείου λόγω αδυναμίας να εκπληρώσουν τους αρχικούς όρους.

Τέλος, η Lithium Americas γνωστοποίησε ότι η GM συμφώνησε να τροποποιήσει τη συμφωνία προμήθειας λιθίου, επιτρέποντας την πώληση σε άλλους πελάτες της ποσότητας λιθίου που δεν θα απορροφά η αυτοκινητοβιομηχανία από το ορυχείο.

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