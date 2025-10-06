ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Qualtrics: Εξαγοράζει την Press Ganey έναντι $6,75 δισ.
Επιχειρήσεις
16:22 - 06 Οκτ 2025

Qualtrics: Εξαγοράζει την Press Ganey έναντι $6,75 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Η Qualtrics συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία Press Ganey Forsta σε μια συμφωνία ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times τη Δευτέρα (6/10), το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η συμφωνία έρχεται σε μια εποχή που οι τεχνολογικοί γίγαντες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν ιδιόκτητα σύνολα δεδομένων για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Εάν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία θα δώσει στην Qualtrics πρόσβαση στους στενούς δεσμούς της Press Ganey με νοσοκομεία και στα σύνολα δεδομένων της, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να βελτιώσουν την παρακολούθηση της ικανοποίησης των ασθενών και να προσφέρουν καλύτερη φροντίδα.

Η Press Ganey συνεργάζεται με πάνω από 41.000 νοσοκομεία, προγράμματα υγείας και οργανισμούς βιοεπιστημών, συλλέγοντας και αναλύοντας σχόλια από ασθενείς και φροντιστές, ενσωματώνοντάς τα με κλινικά δεδομένα και δεδομένα ασφάλειας για να παρέχει πληροφορίες στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Press Ganey θα πληρωθεί με έναν συνδυασμό μετρητών και μετοχών της ιδιωτικής εταιρείας Qualtrics, σύμφωνα με το δημοσίευμα της FT, το οποίο προσθέτει ότι η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα μέσα στη μέρα.

Η Qualtrics, η οποία ανήκει στην εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Silver Lake, παρέχει εργαλεία για τη μέτρηση και ανάλυση των εμπειριών πελατών, εργαζομένων, προϊόντων και εμπορικών σημάτων. Εξυπηρετεί μεγάλες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και πανεπιστήμια, με πελάτες όπως η Microsoft, η BMW και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

