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ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένη κίνηση αλλά αυξημένες εισπράξεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάρτιο
Ειδήσεις
12:24 - 16 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένη κίνηση αλλά αυξημένες εισπράξεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάρτιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Μάρτιο 2026.        

Συγκεκριμένα:

  • Κατά το μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 6,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 2,9% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 19,5%.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 20,0%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 2,7% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 24,8%.
  • Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 παρατηρείται μείωση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κατά 0,3% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 6,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 39,2% στις αντίστοιχες εισπράξεις.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, παρατηρείται μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, κατά 12,6% στους επισκέπτες, αύξηση κατά 5,2% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 62,6% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

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