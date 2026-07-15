ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Πτώση κάτω από τις 2.500 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες και στον όμιλο Viohalco
Σχόλια Αγοράς
17:38 - 15 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Πτώση κάτω από τις 2.500 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες και στον όμιλο Viohalco

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή έφερε νέο γύρο ρευστοποιήσεων στο Euronext Athens με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2474 μονάδες (-1,3%) κυρίως εξαιτίας των πιέσεων στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -2,2%) και στον όμιλο Viohalco ο οποίος μετά το εξαιρετικό 1ο εξάμηνο που κατέγραφε αποδόσεις έως και +75% έχει πλέον προσγειωθεί σε μια νέα πραγματικότητα, ωθώντας τον ΓΔ στις 2485 μονάδες με απώλειες -0,89%.

Ο συγκεκριμένος όμιλος ο οποίος έχει ήδη επιτύχει ένα σημαντικό placement μετοχών της CENER σε υψηλή τιμή (24,20) ύψους 150 εκ. και είναι στην διαδικασία ΑΜΚ για την θυγατρική της ΕΛΧΑ ύψους έως 300 εκ. χρηματοδοτώντας έτσι τα μελλοντικά της επενδυτικά πλάνα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 4,20-4,40.

Την ίδια ώρα πάντως και οι τρεις μετοχές του ομίλου (ΒΙΟ, ΕΛΧΑ , CENER) βρίσκονται σε περιοχή bear market με βάση τουλάχιστον την θεωρία που την οριοθετεί όταν η τρέχουσα τιμή της μετοχής πέσει περισσότερο από 20% από τα πρόσφατα υψηλά. Οι τιμές αυτές για τις συγκεκριμένες μετοχές περνάνε από τα 17,80 για την ΒΙΟ, από το 4,68 για την ΕΛΧΑ και από το 21,04 για την CENER, τιμές που βραχυπρόθεσμα έχουν διασπαστεί καθοδικά.

Παράλληλα βέβαια η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να δείχνει το step up που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια με την άμεση υπερκάλυψη του μη αναμενόμενου placement που έγινε από τον βασικό μέτοχο (Thrivest) της Credia Bank τελικού ποσού 300 εκ. με την διάθεση 333 εκ. μετοχών στην τιμή των 0,90 που οριοθετεί μεν ένα σημαντικό discount έναντι της χθεσινής τιμής κλεισίματος (1,09) αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την δυναμική της αγοράς και των επιχειρήσεων που την απαρτίζουν.

Στην σημερινή συνεδρίαση εκρηκτικού τζίρου που ξεπέρασε με τα πακέτα της Credia τα 600 εκ., πέρα των προαναφερόμενων πιέσεων (CREDIA -10,8%, ΕΛΧΑ -2,1%, CENER -2,5% και μόνο την ΒΙΟ +1,2% να αντιδράει ανοδικά), υποχώρηση είχαμε και σε σημαντικές μετοχές του FTSE και κυρίως σε ALWN -2,1%, TITAN -2,4%, EEE -1,2% και στις τραπεζικές ΠΕΙΡ -1,4%, ΑΛΦΑ -2%, ΕΥΡΩΒ -3,6%, ΕΤΕ -2,5%.

Ανοδικά – και κόντρα στο ρεύμα – κινήθηκαν για άλλη μια συνεδρίαση οι ΜΟΗ +3,6%, ΕΛΠΕ +3,7%, ΕΥΔΑΠ +1,8% έχοντας και την υποστήριξη από ΔΕΗ +0,8%, ΔΑΑ +1,3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,1%.

Παραμένει άτονη η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.96% )με καλύτερες τις ΣΑΡ +1,2%, ΕΧΑΕ +1,5%, ΚΡΙ +1% , ενώ η πλειονότητα των τίτλων κινήθηκε πτωτικά με τις μεγαλύτερες απώλειες σε BYLOT -2%, ΙΝΤΚΑ -1,9%, NOVAL -2%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,2%, ΑΔΜΗΕ -1,3%, ΦΡΛΚ -2%. Σημαντικές πιέσεις στην μετοχή του ΑΒΑΞ -3,6% μετά την δημοσιοποίηση εισαγγελικής έρευνας για καταγγελίες κατοίκων στην Κυψέλη σχετικά με ζημιές σε πολυκατοικίες που πιθανότατα έχουν ως αιτία εργασίες του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό.

Υποχώρηση και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με την ΥΚΝΟΤ -4,9%, ΔΟΜΙΚ -2,2%, REALCONS -4,1%.

Η μετοχική αγορά τον τελευταίο 1,5 μήνα έχει ήδη απορροφήσει εκδόσεις (ΑΜΚ, IPOs, placements κα) ύψους 6 δις ευρώ χωρίς αυτό να επηρεάσει στο ελάχιστο την αγορά, η οποία παραμένει σε επίπεδα πέριξ των 2500 μονάδων με τις όποιες πιέσεις να οφείλονται περισσότερο σε εξωγενείς παράγοντες (γεωπολιτική μεταβαλλόμενη γεωμετρία, τεχνολογικές αμφιβολίες και αποτιμήσεις κλπ).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση οι 2.517 μονάδες
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση οι 2.517 μονάδες 

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία
Σχόλια Αγοράς

Διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο παρά την περίπλοκη γεωπολιτικά συγκυρία

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ

Goldman Sachs: Εκτόξευση κερδών 78% και ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές μετοχών
Επιχειρήσεις

Goldman Sachs: Εκτόξευση κερδών 78% και ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές μετοχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΜΥΝΑ
15/07/2026 - 18:16

KERVEROS: Το πρώτο ελληνικό UCAV σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:12

Πέτρος Πετρόπουλος: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 στις 27/7

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/07/2026 - 18:09

Καφούνης από Αρχαία Κόρινθο: Υψηλή επισκεψιμότητα, χαμηλό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 18:05

AKTOR: Η Blue Silk συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου με επένδυση έως 50 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 18:04

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στις 24 Ιουλίου η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:52

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 17:51

Human Foosball Arena: Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι του καλοκαιριού βρίσκεται στο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:46

Μπάιντεν: Έγραψε βιβλίο με επίκεντρο τα πεπραγμένα του ως πρόεδρος των ΗΠΑ

Πολιτική
15/07/2026 - 17:42

ΣΥΡΙΖΑ: Στην κάλπη η Κ.Ο. το Σάββατο 18/7 – Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την προεδρία

Σχόλια Αγοράς
15/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Πτώση κάτω από τις 2.500 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες και στον όμιλο Viohalco

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:27

Προειδοποίηση Ζαχάροβα: Οι δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων θα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 17:20

Morgan Stanley: Τα mega deals και η SpaceX απογείωσαν τα αποτελέσματα του β' τριμήνου

Οικονομία
15/07/2026 - 17:00

Πιερρακάκης στο Politico: Η πραγματική ενιαία αγορά είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:57

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:50

ΗΠΑ: «Φρένο» και στον πληθωρισμό χονδρικής – Κάτω από κάθε πρόβλεψη οι τιμές παραγωγού

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 16:47

Στα «πράσινα» κινείται η Wall Street με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 16:34

ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα υπέρμαχος του ενεργειακού ρεαλισμού και της ισόρροπης αναθεώρησης του EU ETS

Εργασιακά
15/07/2026 - 16:28

Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει πακέτο 30 δισ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:10

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 16:10

Το Allou! περνά σε νέα εποχή: Πληροφορίες για εμπλοκή εταιρείας του ομίλου Μαρινάκη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:54

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν

Πολιτική
15/07/2026 - 15:47

Τσουκαλάς: Η διαφθορά είναι φόρος της κοινωνίας – Νέα σκληρή επίθεση κατά Μητσοτάκη

Περιβάλλον
15/07/2026 - 15:41

Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 15:38

Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:34

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου

Magazino
15/07/2026 - 15:18

Σαν σήμερα: Τα Ιουλιανά, η Αποστασία και ο δρόμος προς τη Χούντα

Πολιτική
15/07/2026 - 15:16

Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:10

Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες

Πολιτική
15/07/2026 - 15:04

Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ