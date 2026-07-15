Χρηματιστήριο: Πτώση κάτω από τις 2.500 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες και στον όμιλο Viohalco

Η νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή έφερε νέο γύρο ρευστοποιήσεων στο Euronext Athens με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2474 μονάδες (-1,3%) κυρίως εξαιτίας των πιέσεων στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -2,2%) και στον όμιλο Viohalco ο οποίος μετά το εξαιρετικό 1ο εξάμηνο που κατέγραφε αποδόσεις έως και +75% έχει πλέον προσγειωθεί σε μια νέα πραγματικότητα, ωθώντας τον ΓΔ στις 2485 μονάδες με απώλειες -0,89%.

Ο συγκεκριμένος όμιλος ο οποίος έχει ήδη επιτύχει ένα σημαντικό placement μετοχών της CENER σε υψηλή τιμή (24,20) ύψους 150 εκ. και είναι στην διαδικασία ΑΜΚ για την θυγατρική της ΕΛΧΑ ύψους έως 300 εκ. χρηματοδοτώντας έτσι τα μελλοντικά της επενδυτικά πλάνα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 4,20-4,40.

Την ίδια ώρα πάντως και οι τρεις μετοχές του ομίλου (ΒΙΟ, ΕΛΧΑ , CENER) βρίσκονται σε περιοχή bear market με βάση τουλάχιστον την θεωρία που την οριοθετεί όταν η τρέχουσα τιμή της μετοχής πέσει περισσότερο από 20% από τα πρόσφατα υψηλά. Οι τιμές αυτές για τις συγκεκριμένες μετοχές περνάνε από τα 17,80 για την ΒΙΟ, από το 4,68 για την ΕΛΧΑ και από το 21,04 για την CENER, τιμές που βραχυπρόθεσμα έχουν διασπαστεί καθοδικά.

Παράλληλα βέβαια η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να δείχνει το step up που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια με την άμεση υπερκάλυψη του μη αναμενόμενου placement που έγινε από τον βασικό μέτοχο (Thrivest) της Credia Bank τελικού ποσού 300 εκ. με την διάθεση 333 εκ. μετοχών στην τιμή των 0,90 που οριοθετεί μεν ένα σημαντικό discount έναντι της χθεσινής τιμής κλεισίματος (1,09) αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την δυναμική της αγοράς και των επιχειρήσεων που την απαρτίζουν.

Στην σημερινή συνεδρίαση εκρηκτικού τζίρου που ξεπέρασε με τα πακέτα της Credia τα 600 εκ., πέρα των προαναφερόμενων πιέσεων (CREDIA -10,8%, ΕΛΧΑ -2,1%, CENER -2,5% και μόνο την ΒΙΟ +1,2% να αντιδράει ανοδικά), υποχώρηση είχαμε και σε σημαντικές μετοχές του FTSE και κυρίως σε ALWN -2,1%, TITAN -2,4%, EEE -1,2% και στις τραπεζικές ΠΕΙΡ -1,4%, ΑΛΦΑ -2%, ΕΥΡΩΒ -3,6%, ΕΤΕ -2,5%.

Ανοδικά – και κόντρα στο ρεύμα – κινήθηκαν για άλλη μια συνεδρίαση οι ΜΟΗ +3,6%, ΕΛΠΕ +3,7%, ΕΥΔΑΠ +1,8% έχοντας και την υποστήριξη από ΔΕΗ +0,8%, ΔΑΑ +1,3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,1%.

Παραμένει άτονη η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.96% )με καλύτερες τις ΣΑΡ +1,2%, ΕΧΑΕ +1,5%, ΚΡΙ +1% , ενώ η πλειονότητα των τίτλων κινήθηκε πτωτικά με τις μεγαλύτερες απώλειες σε BYLOT -2%, ΙΝΤΚΑ -1,9%, NOVAL -2%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,2%, ΑΔΜΗΕ -1,3%, ΦΡΛΚ -2%. Σημαντικές πιέσεις στην μετοχή του ΑΒΑΞ -3,6% μετά την δημοσιοποίηση εισαγγελικής έρευνας για καταγγελίες κατοίκων στην Κυψέλη σχετικά με ζημιές σε πολυκατοικίες που πιθανότατα έχουν ως αιτία εργασίες του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό.

Υποχώρηση και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με την ΥΚΝΟΤ -4,9%, ΔΟΜΙΚ -2,2%, REALCONS -4,1%.

Η μετοχική αγορά τον τελευταίο 1,5 μήνα έχει ήδη απορροφήσει εκδόσεις (ΑΜΚ, IPO’s, placements κα) ύψους 6 δις ευρώ χωρίς αυτό να επηρεάσει στο ελάχιστο την αγορά, η οποία παραμένει σε επίπεδα πέριξ των 2500 μονάδων με τις όποιες πιέσεις να οφείλονται περισσότερο σε εξωγενείς παράγοντες (γεωπολιτική μεταβαλλόμενη γεωμετρία, τεχνολογικές αμφιβολίες και αποτιμήσεις κλπ).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης