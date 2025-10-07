Μήπως φτιάξει καμιά ΜΚΟ ο Τσίπρας;

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή ήταν μία αναμενόμενη εξέλιξη, αφού είχε αρχίσει να κακοφορμίζει η συζήτηση περί των επόμενων κινήσεών του, ενώ παρέμενε τυπικά στο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση έγινε με μία βιντεοσκοπημένη δήλωση, η οποία θα πρέπει να προσεχθεί, είτε θέλει κανείς να πάρει στα σοβαρά τα σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού, είτε όχι.

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει κάποιος να δει (και σίγουρα οι σύμβουλοί του) ότι οι αλληγορικές αναφορές στα ταξίδια και τις «όμορφες θάλασσες», τις οποίες έκανε και παλαιότερα, δεν έχουν πάει καλά. Όπως και ότι όλα αυτά που είπε, θυμίζουν Στέφανο Κασσελάκη. Από εκεί κι έπειτα, οφείλει κανείς να δει τις επισημάνσεις του για την δημοκρατικά απογυμνωμένη Βουλή και τις υπόνοιες για την διασπασμένη αντιπολίτευση που δεν επιτελεί το ρόλο της και όλα αυτά τα σχετικά. Πέραν του ότι ένας πρώην Πρωθυπουργός λέει κάτι τέτοιο, τόσο αντιθεσμικό για το δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο και του ότι η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης οφείλεται στον ίδιο, η μεγάλη απορία είναι: Ο Αλέξης Τσίπρας, με το υπό δημιουργία νέο κόμμα του, δεν θα επιδιώξει να ξαναμπεί στη Βουλή; Ή μήπως θα φτιάξει καμιά ΜΚΟ για ακτιβισμό;