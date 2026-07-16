Πάνω από 2.600 μικροί καλλιτέχνες ζωγράφισαν τη Φιλοξενία

Με περισσότερες από 2.600 συμμετοχές μαθητών και μαθητριών από δημοτικά σχολεία, Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, όλης της χώρας ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής «Ζωγραφίζω τη Φιλοξενία», που διοργάνωσε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Learning Hospitality.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε από τις 16 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου 2026 και επιβεβαίωσε ότι η Φιλοξενία, ως αξία και ως βίωμα, εμπνέει δημιουργικά τα παιδιά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε τα έργα που πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης, με κριτήρια την τεχνική και αισθητική αρτιότητα, τη συνάφεια με το θέμα, τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία. Από τη διαδικασία αναδείχθηκαν 18 νικητές και νικήτριες – τρεις από κάθε τάξη του Δημοτικού, από την Α΄ έως τη ΣΤ΄ – με έργα που ξεχώρισαν για τη φαντασία, την ευαισθησία και τον τρόπο με τον οποίο αποτύπωσαν τη Φιλοξενία ως πράξη σεβασμού, προσφοράς, αποδοχής και αλληλεγγύης.

Οι διακριθέντες/είσες μαθητές και μαθήτριες είναι οι εξής:

Α΄ Τάξη

Κωνσταντίνος Τσιτλαχίδης – 3ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας

Στέφανος Μιχαλαριάς – Δημοτικό Σχολείο Έμπωνα Ρόδου

Αικατερίνη Σπυροπούλου – 7ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα

Β΄ Τάξη

Ελένη Μαρία Τσέπα – 3ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος»

Ευανθία Χατζάκη – 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας

Νικόλαος Κωνσταντίνος Καλέσογλου – 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

Γ΄ Τάξη

Κωνσταντίνα Καβουσανάκη – 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου

Νικόλαος Ζιόγλης – 7ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας

Έρικα Λαναρά – 26ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Δ΄ Τάξη

Λυδία Φραγκίσκα Μηλιάρα – Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ ΣΥΡΟΥ – Άγιος Γεώργιος

Αλίκη Γκέργκι – Δημοτικό Σχολείο Τσοτυλίου

Μιχαέλα Χατζηιωάννου – 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Ε΄ Τάξη

Μελίνα Καραμαλτίδη – 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Σοφία Τραστέλη – 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Μαρία Μοσχόβη – Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων Λέσβου «Βοστάνειο»

ΣΤ΄ Τάξη

Roman Sysov – Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση στις εγκαταστάσεις της ΕΠΣ στην Αργυρούπολη

Βαλέρια Γαβρίλοβα – 6ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου – Κορδελιού

Ολίβια Σωτηρία Γκάμπριελ – 14ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου

Οι 18 μαθητές και μαθήτριες θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα φιλοξενίας που διοργανώνει το ΞΕΕ και θα τιμηθούν στην επίσημη τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού.

Ο 2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Ζωγραφίζω τη Φιλοξενία» αποτελεί μέρος του Learning Hospitality, της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας του ΞΕΕ που φέρνει τη νέα γενιά σε δημιουργική επαφή με τις διαχρονικές αξίες της ελληνικής φιλοξενίας, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Στον φετινό Διαγωνισμό καταγράφηκαν 213 εγγραφές σχολικών μονάδων από αστικές, ημιαστικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αποτυπώνοντας την πανελλαδική απήχηση και τη δυναμική που αποκτά ο θεσμός.

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, δήλωσε:

«Μέσα από τον Διαγωνισμό “Ζωγραφίζω τη Φιλοξενία”, χιλιάδες παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας απέδειξαν και φέτος ότι αντιλαμβάνονται τη Φιλοξενία όχι μόνο ως οικονομική δραστηριότητα αλλά κυρίως ως στάση ζωής, ως έκφραση σεβασμού, αλληλεγγύης και αποδοχής του άλλου.

Η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή και η ποιότητα των έργων μάς γεμίζουν αισιοδοξία και επιβεβαιώνουν την αξία του εκπαιδευτικού προγράμματος Learning Hospitality του ΞΕΕ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, τους εκπαιδευτικούς που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία, καθώς και τις οικογένειές τους για τη στήριξη της προσπάθειας. Το ΞΕΕ θα συνεχίσει να φέρνει τη νέα γενιά πιο κοντά στις αξίες της ελληνικής Φιλοξενίας και στη σημασία της. Ο δρόμος για το μέλλον των νέων παιδιών περνάει μέσα από το μέλλον της Φιλοξενίας, η οποία αποτελεί εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα και σταθερό πυλώνα προόδου και συνοχής για την πατρίδα μας.».