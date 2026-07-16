Το Το KGM Tivoli από 16.990€

Με τιμή €16.990 διατίθεται πλέον το KGM Tivoli της νοτιοκορεάτικης μάρκας, αποτελώντας την κορυφαία value for money επιλογή στην κατηγορία των B-SUV.

Το KGM Tivoli ξεχωρίζει στην κατηγορία του, συνδυάζοντας σύγχρονη σχεδίαση, άνεση, πρακτικότητα και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο που ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών.

Είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με κίνηση στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς, ενώ σε συνδυασμό με το 6-τάχυτο χειροκίνητο ή 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και τις επιλογές λειτουργιών οδήγησης (Normal, Sport, Winter), προσαρμόζει εύκολα τον χαρακτήρα του ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Σε επίπεδο εξωτερικής σχεδίασης, το Tivoli τραβάει όλα τα βλέμματα, με τη δυναμική SUV εμφάνισή του, τα LED φωτιστικά σώματα και τις ζάντες 18 ιντσών. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι σύγχρονη και λειτουργική, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25’’, οθόνη infotainment 9”, και συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto.

Παράλληλα, η πρακτικότητα παραμένει βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου, με χώρο αποσκευών από 423 έως 1.115 λίτρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση των πίσω καθισμάτων, καλύπτοντας ιδανικά τόσο τις αστικές μετακινήσεις όσο και τα μακρινά ταξίδια για όλη την οικογένεια.