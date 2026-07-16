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Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο
Ειδήσεις
12:08 - 16 Ιουλ 2026

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν δήλωσε την Πέμπτη (16/7) ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν απαραβίαστη «κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να πλήξει ιρανικές υποδομές, η Τεχεράνη θα απαντήσει χτυπώντας όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.      

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν την Τετάρτη για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ επανέφεραν και τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έκλεισε το προηγούμενο Σάββατο, μετά την κατάρρευση μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

Ύστερα από τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα το βράδυ της Τετάρτης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε:

«Βρισκόμαστε σε έναν κρίσιμο και υπαρξιακό πόλεμο με την Αμερική».

Κατ' επέκταση, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε την Πέμπτη ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν «κόκκινη γραμμή» για το Ιράν, το οποίο διατηρεί πλήρη έλεγχο της περιοχής.

«Οι Αμερικανοί πίστεψαν ότι, επιτιθέμενοι σε ορισμένες από τις βάσεις μας στις νότιες ακτές της χώρας, θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος», δήλωσε ο Ακραμινία.

«Ωστόσο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει τη δυνατότητα να ασκεί έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ από κάθε σημείο της επικράτειάς της και αυτό δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από τις ακτές ή τα νησιά».

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι αμερικανικές επιθέσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο άνοιγμα των Στενών, στοχεύουν επίσης στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, τις οποίες οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εξουδετερώσουν πριν προχωρήσουν σε πιο σύνθετες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Νωρίτερα, ο ιρανικός στρατός είχε δηλώσει σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ:

«Θα αντισταθούμε αναμφίβολα μέχρι τέλους και θα εξουδετερώσουμε τις αμερικανικές παρεμβάσεις στην περιοχή».

Ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε επίσης ότι ο μόνος τρόπος να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμμορφωθούν με το 14 σημείων μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο, καθώς και με την εφαρμογή των «ιρανικών κανονισμών» που διέπουν τη ναυσιπλοΐα στο συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

Το Ιράν προειδοποιεί εκ νέου τον Τραμπ να μην πλήξει τις υποδομές του

Από τη μεριά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει την Τρίτη ότι την επόμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ακραμινία απάντησε ότι, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα πλήξουν «όλες τις εναπομείνασες υποδομές» σε ολόκληρη την περιοχή και ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι πιο σφοδρή, ευρύτερης κλίμακας και περισσότερο καταστροφική από τις προηγούμενες επιθέσεις.

Το Ιράν ανακοίνωσε επίσης την Πέμπτη ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία, προειδοποιώντας τις γειτονικές χώρες ότι η παροχή διευκολύνσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις εναντίον του δε θα μείνει αναπάντητη.

«Οι γείτονές μας πρέπει να γνωρίζουν ότι η παραχώρηση βάσεων στους Αμερικανούς και η παροχή δυνατότητας να εξαπολύουν επιθέσεις κατά του ιρανικού εδάφους είναι απαράδεκτη και δε θα μείνει χωρίς απάντηση», ανέφερε ο ιρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στη Μέση Ανατολή, σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει «εχθρικές απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους την Αεροπορική Βάση Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, ενώ οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσαν ότι κατέστρεψαν το κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στην Αεροπορική Βάση Αλί Αλ Σάλεμ, καθώς και μια αμερικανική στρατιωτική προβλήτα στην περιοχή Αλ Σουάιμπα του Κουβέιτ.

Το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν και κατέρριψαν αρκετές ιρανικές εναέριες επιθέσεις που στόχευαν το βασίλειο την Πέμπτη.

Η τελευταία αυτή κλιμάκωση, καθώς και οι απειλές του Ιράν να διακόψει περαιτέρω τις ενεργειακές εξαγωγές της περιοχής και ενδεχομένως να πλήξει κρίσιμες περιφερειακές υποδομές, ενισχύουν τους φόβους για επιστροφή σε έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί πως ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τους συμμάχους του, τους Χούθι στην Υεμένη, για να αποκλείσει το στρατηγικό πέρασμα Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα, ανοίγοντας έτσι ένα νέο μέτωπο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέτοντας σε κίνδυνο μία ακόμη από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατομμυρίων, κυρίως στο Ιράν και το Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

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