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«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο
Ειδήσεις
19:40 - 15 Ιουλ 2026

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τετάρτη (15/7), πέφτοντας για πρώτη φορά κάτω από την αρχική τιμή εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο, -τα 135 δολάρια ανά μετοχή-, περίπου μία εβδομάδα μετά την ένταξη της εταιρείας στον δείκτη Nasdaq-100.      

Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNBC, οι μετοχές της εταιρείας κατασκευής επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις από την ιστορική δημόσια εγγραφή (IPO) του περασμένου μήνα, η οποία άντλησε ποσό-ρεκόρ 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εδραίωσε τον ιδρυτή της, Έλον Μασκ, ως τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Να σημειωθεί ότι η μετοχή υποχωρεί περίπου 2% την Τετάρτη.

Όπως σημειώνεται, η εντυπωσιακή είσοδος της SpaceX στο χρηματιστήριο ήρθε στην αρχή μιας πιθανώς ιστορικής περιόδου για τις δημόσιες εγγραφές εταιρειών (IPO), με τις πολυαναμενόμενες εισαγωγές των εταιρειών Anthropic και OpenAI να θεωρούνται πιθανές στο προσεχές διάστημα.

Και οι δύο εταιρείες έχουν καταθέσει εμπιστευτικά αιτήματα για εισαγωγή στο χρηματιστήριο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινώσει επίσημα σχέδια.

Η ένταξη της SpaceX στον ιδιαίτερα επιλεγμένο δείκτη Nasdaq-100 την περασμένη εβδομάδα έφερε παθητικούς επενδυτές στη μετοχή μέσω κεφαλαίων που παρακολουθούν την πορεία του δείκτη.

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