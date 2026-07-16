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Φωτιά σε ορφανοτροφείο στην Αλγερία: 11 νεκροί και 19 τραυματίες
Ειδήσεις
12:32 - 16 Ιουλ 2026

Φωτιά σε ορφανοτροφείο στην Αλγερία: 11 νεκροί και 19 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα της αλγερινής πρωτεύουσας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ορφανοτροφείο στην περιοχή Μοχαμέντια (Mohammadia), στα ανατολικά προάστια του Αλγερίου. Από τους τραυματίες, οι δέκα υπέστησαν εγκαύματα διαφορετικής σοβαρότητας, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης απομάκρυναν με ασφάλεια πέντε άτομα με αναπηρία από το κτίριο, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονταν, χωρίς να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, τις ηλικίες τους ή τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Η Αλγερία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπη με κύμα καύσωνα, ενώ οι μονάδες Πολιτικής Προστασίας έχουν κατασβέσει συνολικά 913 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα από τις 8 Ιουλίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων APS, το οποίο επικαλέστηκε στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

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