Επιστρέφουν σήμερα (6/10) το απόγευμα στην Αθήνα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές της Γάζας

Σε λίγη ώρα αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το αεροσκάφος που μεταφέρει από το Ισραήλ τους 27 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» με προορισμό τη Γάζα και είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η πτήση τσάρτερ 4979 της Aegean Airlines απογειώθηκε στις 14:47 το μεσημέρι από την πόλη Eilat-Ramon του Ισραήλ με προορισμό την Αθήνα. Το ίδιο αεροσκάφος είχε αναχωρήσει νωρίτερα, στις 11:16 το πρωί, από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το Eilat, φτάνοντας εκεί στις 13:15, ώστε να παραλάβει τους 27 Έλληνες πολίτες. Η άφιξη στην Αθήνα υπολογίζεται μεταξύ 16:00 και 16:30 το απόγευμα.

Οι 27 Έλληνες ακτιβιστές συγκαταλέγονται στους 470 συμμετέχοντες του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», που είχε ως στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σε μια κίνηση διεθνούς αλληλεγγύης, η οποία ωστόσο ανακόπηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις. Οι ακτιβιστές τέθηκαν υπό κράτηση, προκαλώντας αντιδράσεις και διπλωματικές παρεμβάσεις από τις χώρες καταγωγής τους.

Γεραπετρίτης: Όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους

Την επιστροφή των Ελλήνων ακτιβιστών επιβεβαίωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους και ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολούθησε στενά την υπόθεση από την πρώτη στιγμή.

«Όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές και με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών για να διασφαλίσω την υγεία και την ευημερία των πολιτών που βρίσκονται εκεί», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Αθήνα μετέφερε επισήμως την ενόχλησή της για περιστατικά και συμπεριφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας, ζητώντας από τις ισραηλινές αρχές επιτάχυνση των διαδικασιών που προβλέπει το ισραηλινό δίκαιο.

«Μερίμνησαν έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, διότι προέβλεπαν και κάποιες ακροάσεις για όσους επιθυμούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο αεροδρόμιο αναμένονται συγγενείς και φίλοι των ακτιβιστών, καθώς και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που συμμετείχαν στη διοργάνωση του στολίσκου. Οι αρχές έχουν λάβει μέτρα ασφαλείας και συντονισμού, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Aegean Airlines και τις ισραηλινές αρχές για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.