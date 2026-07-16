Politico: Διαμαρτυρία των Βρετανών στη FIFA για το πανό των Αργεντινών που αναφερόταν στα Φώκλαντ

Ένας κορυφαίος υπουργός της Βρετανίας καλεί τη FIFA να διερευνήσει το «εντελώς ακατάλληλο» πανό που ύψωσαν ορισμένοι από τους παίκτες της Αργεντινής μετά τη νίκη της ομάδας τους επί της Αγγλίας για την ημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Τετάρτη (15/7).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Politico, ο υπουργός Επιχειρηματικών Υποθέσεων της Βρετανίας, Peter Kyle, δήλωσε την Πέμπτη στο Times Radio ότι ελπίζει πως η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα πραγματοποιήσει «μια πραγματική έρευνα» για το περιστατικό με το πανό, το οποίο έγραφε:

«Las Malvinas son Argentinas» που σημαίνει ότι «Τα νησιά Φώκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή».

Για την ιστορία, υπενθυμίζεται ότι Λονδίνο και Μπουένος Άιρες πολέμησαν για τα συγκεκριμένα νησιά το 1982. Το απομακρυσμένο αρχιπέλαγος βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αργεντινής και εξακολουθεί να αποτελεί βρετανικό έδαφος, αν και η Αργεντινή το διεκδικεί ως δικό της.

Ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αγγλία θεωρήθηκε από πολλούς Αργεντινούς ως μια ευκαιρία να κερδίσουν πόντους στη μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών. Πριν από τον αγώνα της Τετάρτης, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Victoria Villarruel, είχε χαρακτηρίσει την Αγγλία «εισβολέα».

Επισημαίνεται ότι η FIFA διαθέτει αυστηρούς κανονισμούς που απαγορεύουν τις πολιτικές χειρονομίες στους αγώνες, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης «πανό, σημαιών, φυλλαδίων, ενδυμάτων και άλλων αντικειμένων που έχουν πολιτικό, προσβλητικό ή/και διακριτικό χαρακτήρα» μέσα στα γήπεδα.

Μεταξύ των παικτών κορυφαίων βρετανικών συλλόγων που κρατούσαν το πανό ήταν ο αμυντικός της Manchester United, Lisandro Martínez, ο μέσος της Liverpool, Alexis Mac Allister, και ο αμυντικός της Tottenham, Cristian Romero.

Ο Kyle επαίνεσε την «αξιοπρέπεια» των παικτών της Αγγλίας, λέγοντας ότι η συμπεριφορά τους αποτέλεσε «την τέλεια αντίθεση» σε σχέση με εκείνη που επέδειξε η ομάδα της Αργεντινής.