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efood: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:19 - 16 Ιουλ 2026

efood: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου

Reporter.gr Newsroom
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Μπύρα, πίτσα και σουβλάκι είχαν την τιμητική τους. Τα στοιχεία του efood αποκαλύπτουν πώς παρακολούθησαν οι Έλληνες τους δύο μεγάλους ημιτελικούς του Παγκοσμίου.

Οι ημιτελικοί του Παγκοσμίου συγκέντρωσαν τους φιλάθλους μπροστά στις οθόνες και το efood, η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα, κατέγραψε αυξημένη κινητικότητα στις παραγγελίες ήδη από τις ώρες πριν από τη σέντρα, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεγάλες νοκ άουτ αναμετρήσεις μετατρέπουν το σπίτι στο απόλυτο γήπεδο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν η μπύρα, με τις παραγγελίες της να σχεδόν διπλασιάζονται σε σχέση με μια συνηθισμένη Τρίτη ή Τετάρτη, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η ζήτηση για πίτσα, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως ενός από τα απόλυτα match day γεύματα. Συνολικά, μέσα στις έξι ώρες των δύο ημιτελικών παραδόθηκαν 4.640 μπύρες μέσω του efood.

Παρά την εντυπωσιακή άνοδο της πίτσας, το σουβλάκι διατήρησε την πρωτιά στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Στις δύο βραδιές των ημιτελικών παραγγέλθηκαν 78.128 σουβλάκια, που αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 1/3 των παραγγελιών, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» του ελληνικού match day.

Σε επίπεδο κουζίνας, το fried chicken σημείωσε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, αυξάνοντας σημαντικά το μερίδιό του στις παραγγελίες, με την πίτσα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Αντίθετα, κατηγορίες όπως το sushi κινήθηκαν χαμηλότερα σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι επιμέρους επιλογές των καταναλωτών. Ο γύρος χοιρινός σε πίτα αναδείχθηκε στο δημοφιλέστερο προϊόν της βραδιάς, ενώ το Chicken Melt του Jackaroo αποτέλεσε την έκπληξη των ημιτελικών, σημειώνοντας εκρηκτική αύξηση σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα. Παράλληλα, όλες οι συσκευασίες Coca-Cola, από τα 330ml έως τα 1,5 λίτρα και τις Zero επιλογές, κατέγραψαν αξιοσημείωτη άνοδο, επιβεβαιώνοντας ότι τα αναψυκτικά παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της ποδοσφαιρικής εμπειρίας.

Τα στοιχεία του efood επιβεβαιώνουν ότι κάθε μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση διαμορφώνει τις δικές της καταναλωτικές συνήθειες, με τους Έλληνες να επιλέγουν γνώριμες γεύσεις, μπύρα και comfort food για να απολαύσουν τις κορυφαίες στιγμές του Παγκοσμίου.

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