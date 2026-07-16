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Ο τελικός θέλει efood: Foodball Party Deals από -25% ή 1+1 Jackaroo Chicken Melt
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:21 - 16 Ιουλ 2026

Ο τελικός θέλει efood: Foodball Party Deals από -25% ή 1+1 Jackaroo Chicken Melt

Reporter.gr Newsroom
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Η στιγμή που όλοι περιμέναμε έφτασε. Ο μεγάλος τελικός είναι εδώ και η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Σε μια τέτοια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή, το efood δηλώνει δυναμικά «παρών» και μεταμορφώνει το σαλόνι σου στην πιο γευστική κερκίδα της πόλης με δύο μοναδικές επιλογές.

Η μεγάλη γιορτή των Foodball Party Deals: Για τη βραδιά του τελικού, το ειδικό φίλτρο «Foodball Party Deals» στην αρχική οθόνη του efood είναι ο απόλυτος οδηγός σου. Σε οδηγεί απευθείας σε combos και μενού από δημοφιλή καταστήματα με εκπτώσεις που ξεκινούν από -25%. Από burgers και πίτσες, μέχρι σουβλάκια, η ποικιλία είναι εκεί για να χορτάσει κάθε ποδοσφαιρική παρέα.

Το «Χρυσό Γκολ» της απόλαυσης: Jackaroo 1+1 Αν όμως θέλεις να γράψεις ιστορία, το efood κάνει το απόλυτο deal με το Jackaroo, φέρνοντας στην πόρτα σου το θρυλικό 1+1 Chicken Melt. Μιλάμε για το απόλυτο street food icon της πόλης – super τραγανό τηγανητό κοτόπουλο, πλούσιο λιωμένο τυρί και αφράτο ψωμάκι. Με την προσφορά 1+1, παραγγέλνεις ένα και το δεύτερο έρχεται εντελώς δωρεάν για να πανηγυρίσεις το τρόπαιο με διπλή απόλαυση στη μισή τιμή.

Μπες στο efood app, διάλεξε το δικό σου όπλο και απόλαυσε τον τελικό σαν πρωταθλητής.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2026 - 13:22
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