Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα

Οι δύο βουλευτές με επιστολή τους στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη αναφέρουν την αποχώρηση από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίηση τους.
Ο Κώστας Μπάρκας στην επιστολή του στον Νικήτα Κακλαμάνη τονίζει: «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλης). Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος Βουλευτής Πρεβέζης».
Η Καλλιόπη Βέττα στην επιστολή της αναφέρει: «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλης.
Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητη Βουλευτής».
Με τις δύο νέες ανεξαρτητοποιήσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 15 βουλευτές.