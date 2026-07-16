Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα

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Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Έτσι, μετά την Πόπη Τσαπανίδου, που ανακοίνωσε το πρωί την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το μεσημέρι ακολούθησαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.

Οι δύο βουλευτές με επιστολή τους στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη αναφέρουν την αποχώρηση από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίηση τους.

Ο Κώστας Μπάρκας στην επιστολή του στον Νικήτα Κακλαμάνη τονίζει: «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλης). Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος Βουλευτής Πρεβέζης».

Η Καλλιόπη Βέττα στην επιστολή της αναφέρει: «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλης.

Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητη Βουλευτής».

Με τις δύο νέες ανεξαρτητοποιήσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 15 βουλευτές.