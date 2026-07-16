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Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου με τις αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές
Εμπορεύματα
13:25 - 16 Ιουλ 2026

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου με τις αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη (16/7), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς και τους κινδύνους για τις προμήθειες πετρελαίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κατά 0,31% στα 84,73 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν μικρή μείωση 0,1% στα 79,51 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί ωστόσο, ότι νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Brent είχε ενισχυθεί σχεδόν κατά 1 δολάριο, ενώ και τα δύο συμβόλαια παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα.

«Η αγορά εξακολουθεί να αντιδρά με έναν εκπληκτικό βαθμό ψυχραιμίας», δήλωσε ο Ole Hvalbye, αναλυτής αγορών της SEB Research.

«Είναι εύλογο οι τιμές να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά προς τα 90–95 δολάρια το βαρέλι και ίσως ακόμη και να αγγίξουν ξανά το όριο των 100 δολαρίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ υφίστανται επανειλημμένες διαταραχές, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο».

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν την Τετάρτη τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και τις πυραυλικές θέσεις του Ιράν, αφού επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απείλησε ότι θα διακόψει περαιτέρω τις περιφερειακές ενεργειακές εξαγωγές, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε έναν «υπαρξιακό πόλεμο» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την Τετάρτη, πρώτη ημέρα μετά την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, λιγότερα πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, μόλις επτά πλοία πέρασαν από το σημείο, έναντι δεκατριών την προηγούμενη ημέρα.

«Οι αγορές ενδέχεται να παραμείνουν επιφυλακτικές, καθώς αξιολογούν τους άμεσους κινδύνους για τον εφοδιασμό. Μέχρι στιγμής, παρά την έντονη στρατιωτική κλιμάκωση, τα πετρελαιοφόρα εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αν και σε σαφώς μικρότερους αριθμούς», δήλωσε ο Wael Makarem, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στην Exness.

Το Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μια απαραβίαστη «κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να πλήξει τις ιρανικές υποδομές, η Τεχεράνη θα επιτεθεί σε όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τους συμμάχους του, τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, για να αποκλείσει το θαλάσσιο πέρασμα Bab el-Mandeb, που οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοίγοντας έτσι ένα νέο μέτωπο απέναντι στην Ουάσιγκτον και θέτοντας σε κίνδυνο μία ακόμη από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι, σε συνεργασία με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, έπληξε με μη επανδρωμένα ναυτικά συστήματα (ναυτικά drones) δύο δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Σταθερότητα στο φυσικό αέριο - Υποχώρηση στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παραμένουν σταθερά το μεσημέρι της Πέμπτης στα 54,37 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,35% στα 4,037.82 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση το ασήμι χάνει 0,61% στα 57,10 δολάρια η ουγγιά. Αντίθετα, ο χαλκός κερδίζει αυτή την ώρα 0,80% στα 6,3933 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1464 δολάρια προς ευρώ, ενώ κερδίζει 0,22% έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3507 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί 0,24% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8488 λίρα ανά ευρώ.

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