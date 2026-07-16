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ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού
Πολιτική
12:16 - 16 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού

Reporter.gr Newsroom
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Σχολιάζοντας τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για "γαλάζιο σκάνδαλο".

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.

Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο.

Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις.

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