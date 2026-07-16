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ΠΑΣΟΚ στο ΣτΕ: Η ενδυνάμωση των εγγυήσεων της Δικαιοσύνης, απαιτεί ειλικρινή διαβούλευση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης
Πολιτική
14:12 - 16 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ στο ΣτΕ: Η ενδυνάμωση των εγγυήσεων της Δικαιοσύνης, απαιτεί ειλικρινή διαβούλευση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Reporter.gr Newsroom
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Με πρωτοβουλία του Κύκλου Πολιτικής Δικαιοσύνης και Θεσμών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ηγεσία του ΣτΕ και συγκεκριμένα  με τον Πρόεδρο κ Μιχάλη Πικραμένο και τον Εκπρόσωπο Τύπου –Πάρεδρο κ Νίκο Σεκέρογλου του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας μας, στην οποία συμμετείχαν η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας και Βουλευτής Λάρισας, ο Χρήστος Κακλαμάνης Γραμ του Τομέα Δικαιοσύνης , ο καθηγητής  Γιάννης Πανούσης Μέλος του Κύκλου και ο Νομικός και Μέλος του Κύκλου  Μανώλης Βελεγράκης.

Αντικείμενο της διεξοδικής συζήτησης αποτέλεσε η επικείμενη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με επίκεντρο τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχει επεξεργαστεί και καταθέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη θωράκιση της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών, καθώς και για την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι θεσμικές παρεμβάσεις που αφορούν τους περιορισμoύς στην κατάληψη θέσεων από δικαστές μετά την αφυπηρέτησή τους και την επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων με όρους διαφάνειας και με τη συμμετοχή των Ολομελειών των Ανώτατων Δικαστηρίων και όχι βάσει ελεύθερης επιλογής του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναλύθηκαν επίσης οι προτάσεις του ΣτΕ για την απασχόληση των δικαστών στα δημόσια πανεπιστήμια ως επισκεπτών καθηγητών και τη φύση των καθηκόντων εκπαίδευσης των δικαστικών υπαλλήλων, θέματα συγκρότησης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου κατά τις κρίσεις προαγωγών, ο τρόπος δημοσίευσης δικαστικών αποφάσεων καθώς και η συμμετοχή δύο καθηγητών νομικής των δημοσίων Α.Ε.Ι. στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, όταν κρίνεται ο χαρακτηρισμός κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικά παραδεδεγμένων.

Μετά το πέρας της συνάντησης, τα μέλη του Κύκλου Πολιτικής Δικαιοσύνης και Θεσμών επεσήμαναν τα εξής:

«Η επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος των πολιτών και για την οικοδόμηση ενός πραγματικά ανεξάρτητου, σύγχρονου και αποτελεσματικού Κράτους Δικαίου.

Η σημερινή εξαιρετικά γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με την ηγεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέδειξε τη σύγκλιση των αγωνιών μας για την ανάγκη θεσμικής θωράκισης της Δικαιοσύνης.

Οι προτάσεις του ΣτΕ , με τυχόν διαφοροποιήσεις σε κάποια ζητήματα, κινούνται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποσύνδεσης της Δικαιοσύνης από τον κυβερνητικό εναγκαλισμό.

Η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης συμφωνήσαμε ότι δεν μπορεί να επαφίεται στην ελεύθερη κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου και η ενεργή συμμετοχή των Ολομελειών των ανώτατων δικαστηρίων, εγγυάται τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

Παράλληλα, ο περιορισμός των εξωδικαστικών δραστηριοτήτων και η διατήρηση των ασυμβιβάστων και μετά την αφυπηρέτηση περιφρουρούν το κύρος των δικαστικών λειτουργών στην κοινωνία.

Η Δικαιοσύνη δεν είναι πεδίο μικροπολιτικών συσχετισμών, αλλά πυλώνας του κράτους δικαίου και ύστατο καταφύγιο για τον κάθε πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στον δημόσιο διάλογο, ώστε το νέο Σύνταγμα να απαντά στις σύγχρονες ανάγκες με όρους αξιοκρατίας, θεσμικής σοβαρότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης».

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