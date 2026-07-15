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Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό
Εμπορεύματα
14:52 - 15 Ιουλ 2026

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις την Τετάρτη 15/7, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν και η Ουάσινγκτον επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Αυγούστου ενισχύονται κατά 0,60%, στα 79,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου για το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημειώνουν άνοδο 0,76%, στα 85,35 δολάρια το βαρέλι.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ και κατά μήκος των ιρανικών ακτών, σε μια επιχείρηση διάρκειας επτά ωρών.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, drones και πολεμικά πλοία, με στόχο εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές υποδομές και συστήματα παράκτιας άμυνας. Στόχος της επιχείρησης, όπως ανέφερε, ήταν να περιοριστεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Η στρατιωτική επιχείρηση ξεκίνησε την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές δυνάμεις επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό σε πλοία που κινούνται από και προς τα ιρανικά λιμάνια.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διοικητής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, υποστήριξε ότι το Ιράν είχε «σκόπιμα» στοχοποιήσει αμάχους και είχε επιτεθεί σε επτά εμπορικά πλοία την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα περίπου δώδεκα μέλη πληρωμάτων να έχουν σκοτωθεί, αγνοούνται ή τραυματιστεί.

«Η τελευταία κλιμάκωση δείχνει ότι οι προσδοκίες για ένα γρήγορο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ήταν πρόωρες», δήλωσε ο Σολ Καβόνικ, ανώτερος αναλυτής ενέργειας στη MST Marquee.

«Οι εχθροπραξίες και η επαναφορά του αποκλεισμού επαναφέρουν τη σύγκρουση σε μια τροχιά κλιμάκωσης», ανέφερε σε email προς το CNBC. «Το πετρέλαιο θα μπορούσε να δοκιμάσει εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι εάν η σημερινή ένταση των συγκρούσεων συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, ή να κινηθεί ακόμη υψηλότερα εάν υπάρξουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής».

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με διακοπή πετρελαίου και φυσικού αερίου

Την πιο σκληρή προειδοποίηση μέχρι στιγμής απηύθυναν οι Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή είτε θα είναι διαθέσιμες για όλους είτε για κανέναν», ανέφεραν χαρακτηριστικά, διατυπώνοντας μια απειλή που αφορά όχι μόνο το Ιράν αλλά και τις υπόλοιπες ενεργειακές χώρες της περιοχής.

Σε τροχιά ανόδου το φυσικό αέριο – Απώλειες για τα μέταλλα

Στο ίδιο πλαίσιο ενεργειακής αβεβαιότητας κινείται και το φυσικό αέριο με τα ολλανδικά futures να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία το μεσημέρι της Τετάρτης, αυξημένα κατά 2,768% στα 54,425 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, παρουσιάζουν στο σύνολο τους σημαντικές απώλειες. Πιο αναλυτικά: Ο χρυσός χάνει κατά 0,62% στα 4.044,97 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει απώλειες 1,06% στα 58,48 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια στιγμή, ο χαλκός χάνει οριακά κατά 0,08% στα 6,373 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο εμφανίζεται δυναμωμένο κατά 0,06% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1414 δολάρια ανά ευρώ, ενώ μείωση κατά 0,10% εμφανίζει και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3404 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η βρετανική λίρα κερδίζει 0,16% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8515 λίρα ανά ευρώ.

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