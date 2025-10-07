ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες «ετοιμάζονται» να σημειώσουν τα χειρότερα τριμηνιαία κέρδη σε πάνω από ένα έτος
Επιχειρήσεις
17:23 - 07 Οκτ 2025

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες «ετοιμάζονται» να σημειώσουν τα χειρότερα τριμηνιαία κέρδη σε πάνω από ένα έτος

Reporter.gr Newsroom
Οι προοπτικές για την υγεία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δείχνουν μικρή βελτίωση, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις για τα κέρδη την Τρίτη (7/10), αν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα παραμένουν τα χειρότερα τριμηνιαία από το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG I/B/E/S, οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να καταγράψουν μείωση 0,2% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, κατά μέσο όρο, έναντι της πτώσης 0,6% που προέβλεπαν οι αναλυτές πριν από μία εβδομάδα. Βέβαια, η πρόβλεψη έρχεται σε έντονη αντίθεση με την αύξηση των κερδών κατά 12,5% που αναμενόταν πριν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώσει τα σχέδιά του για μια ευρεία γκάμα δασμών το Φεβρουάριο.

Οι εκτιμήσεις για τα έσοδα των εταιρειών του ευρωπαϊκού δείκτη STOXX 600 έχουν, επίσης, υποχωρήσει και τώρα προβλέπεται μείωση κατά 0,3% σε σύγκριση με πέρυσι. Πριν από ένα χρόνο, οι εταιρείες του STOXX 600 παρουσίασαν κατά μέσο όρο αύξηση 7,8% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου και μείωση 1,1% στα έσοδα. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,0% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Reuters, η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων θα δείξει πώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν το δύσκολο εμπορικό περιβάλλον και αν θα επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη σαφήνεια που επέφερε η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ τον Ιούλιο.

Οι μετοχές της γαλλικής SEB και της βρετανικής Aston Martin κατέγραψαν σημαντικές απώλειες τη Δευτέρα (6/10), καθώς η πρώτη μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη και η δεύτερη προειδοποίησε για μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες ετήσιες ζημίες, λόγω μειωμένης ζήτησης και αμερικανικών δασμών.

Τα κέρδη της ευρωζώνης απογοήτευσαν φέτος, αλλά αναμένεται να βελτιωθούν το 2026 χάρη σε μια σειρά καταλυτών, ανέφεραν αναλυτές της J.P. Morgan σε σημείωμα τη Δευτέρα, αναβαθμίζοντας την περιοχή του ενιαίου νομίσματος από «neutral» σε «overweight».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 17:23
