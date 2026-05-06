Ρεκόρ εκδόσεων ομολόγων: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες «κλειδώνουν» χρηματοδότηση εν μέσω φόβων για πληθωρισμό και επιτόκια

Οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων καταγράφουν έντονη κινητικότητα, καθώς οι επιχειρήσεις προχωρούν σε εκδόσεις χρέους με ρυθμό που αγγίζει ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η αυξημένη αυτή δραστηριότητα αποδίδεται στην προσπάθεια των εταιρειών να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ενόψει πιθανής ανόδου των επιτοκίων, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν προειδοποιήσει ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική στο επόμενο διάστημα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν να «κλειδώσουν» χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους πριν από πιθανές ανατιμήσεις στο κόστος δανεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις. Η Airbus επανήλθε στις αγορές ομολόγων για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια, η Carlsberg Breweries προχώρησε στην έκδοση υβριδικού χρέους για πρώτη φορά, ενώ η Novartis άντλησε κεφάλαια μέσω τριών ξεχωριστών εκδόσεων ομολόγων. Η δραστηριότητα αφορά τόσο εταιρείες υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης όσο και εκδότες χαμηλότερης βαθμίδας.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, ο συνολικός αριθμός νέων εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ανέρχεται σε περίπου 43, επίπεδο που συνιστά ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο. Η έντονη αυτή προσφορά χρέους συμπίπτει με ανάκαμψη των τιμών των ομολόγων διεθνώς, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις φαίνεται να αξιοποιούν ένα «παράθυρο ευκαιρίας» στην αγορά, καθώς οι συνθήκες ρευστότητας παραμένουν ευνοϊκές και η ζήτηση για ομόλογα παραμένει ισχυρή. Παράλληλα, ο χρονισμός των εκδόσεων επηρεάζεται και από το γεγονός ότι μέσα στον μήνα υπάρχουν αρκετές αργίες σε ευρωπαϊκές χώρες, στοιχείο που περιορίζει το διαθέσιμο επενδυτικό «παράθυρο».

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η εικόνα αυτή ενδέχεται να αλλάξει γρήγορα, εάν οι πληθωριστικές πιέσεις ενταθούν και οι κεντρικές τράπεζες προχωρήσουν σε νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις.