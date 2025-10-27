UBS: Υπέβαλε αίτηση για τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ - Ενισχύει την παρουσία της στην αμερικανική αγορά

Η ελβετική τράπεζα UBS υπέβαλε επίσημα αίτηση για την απόκτηση εθνικής τραπεζικής άδειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια στρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας και της ανάπτυξής της στην αμερικανική αγορά, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα 27/10.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, που επικαλείται το Reuters, ο Ρομπ Καρόφσκι, πρόεδρος της UBS Americas, και ο Μάικλ Καμάτσο, επικεφαλής του τομέα Global Wealth Management US, ενημέρωσαν ότι η τράπεζα υπέβαλε αίτηση για εθνική τραπεζική άδεια για την UBS Bank USA.

Η αίτηση αυτή, εφόσον εγκριθεί, θα επιτρέψει στην UBS να επεκτείνει τη δραστηριότητά της πέρα από τη διαχείριση πλούτου, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που ο ελβετικός κολοσσός επιχειρεί να ενοποιήσει και να ενισχύσει τις διεθνείς του δραστηριότητες μετά την εξαγορά της Credit Suisse το 2023. Η αμερικανική αγορά θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την UBS, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά διαχείρισης πλούτου στον κόσμο.

«Η αίτηση για εθνική τραπεζική άδεια αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να επενδύσουμε στις ΗΠΑ και να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας για να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας», ανέφεραν τα στελέχη της τράπεζας στο εσωτερικό σημείωμα.

Η διαδικασία αδειοδότησης στις ΗΠΑ εποπτεύεται από την Office of the Comptroller of the Currency (OCC) και ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.