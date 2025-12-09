ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Pfizer: Deal $2,1 δισ. με κινεζική εταιρεία για νέο χάπι κατά της παχυσαρκίας
Επιχειρήσεις
19:40 - 09 Δεκ 2025

Pfizer: Deal $2,1 δισ. με κινεζική εταιρεία για νέο χάπι κατά της παχυσαρκίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Pfizer ανακοίνωσε συμφωνία αδειοδότησης με την Yao Pharma ύψους 2,1 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση ενός χαπιού κατά της παχυσαρκίας, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά φαρμάκων για απώλεια βάρους.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Pfizer θα καταβάλει προκαταβολή 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην Yao Pharma, θυγατρική της κινεζικής φαρμακοβιομηχανίας Shanghai Fosun, ενώ η Yao Pharma ενδέχεται να λάβει συνολικά έως 1,94 δισ. δολάρια σε πληρωμές σταθμών και κλιμακωτά δικαιώματα επί των πωλήσεων, εφόσον το φάρμακο εγκριθεί.

Το χάπι της Yao Pharma δρα μέσω στόχευσης της ορμόνης του εντέρου GLP-1, με τρόπο παρόμοιο με την επιτυχημένη ένεση Wegovy της Novo Nordisk, αν και βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να απαιτούνται αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσει στους ασθενείς.

Η συμφωνία δίνει στην Pfizer τη δυνατότητα να ενισχύσει και να διαφοροποιήσει την παρουσία της στον τομέα των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, μετά από σειρά αποτυχιών, όπως η απόφαση κατάργησης δύο διαφορετικών χαπιών τα τελευταία δύο χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει τις προοπτικές της σε έναν τομέα υψηλού ανταγωνισμού, μετά και την πρόσφατη εξαγορά της βιοτεχνολογικής εταιρείας Metsera έναντι 10 δισ. δολαρίων, σε μια διαδικασία που περιλάμβανε σκληρό ανταγωνισμό με τη δανέζικη Novo Nordisk.

Ο Chris Boshoff, επιστημονικός διευθυντής της Pfizer, σημείωσε ότι η συνεργασία θα αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους της Pfizer για την ανάπτυξη του μορίου GLP-1, ενισχύοντας το υπάρχον χαρτοφυλάκιο υποψηφίων φαρμάκων για την παχυσαρκία και τις συναφείς παθήσεις.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Yao Pharma θα διεξάγει κλινικές δοκιμές για το φάρμακο, ενώ η Pfizer θα αναλάβει τη φάση της μεταγενέστερης ανάπτυξης και θα διεξάγει παράλληλες μελέτες που συνδυάζουν το νέο χάπι με το δικό της φάρμακο που στοχεύει τον υποδοχέα εντερικής ορμόνης GIP, το οποίο βρίσκεται σε ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διπλή προσέγγιση GLP-1 και GIP δεν είναι καινοτομία της Pfizer· αντίστοιχη στρατηγική χρησιμοποιούν η ένεση Zepbound της Eli Lilly και το φάρμακο για τον διαβήτη Mounjaro.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά φαρμάκων για απώλεια βάρους μπορεί να φτάσει τα 100 δισ. δολάρια έως τη δεκαετία του 2030.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους
Πολιτική

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία
Υγεία

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
21/06/2026 - 21:10

PosoKanei; Τζάμπα είναι

Ειδήσεις
21/06/2026 - 20:59

Μετέωρες οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τις «εμπρηστικές» απειλές Τραμπ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/06/2026 - 20:48

PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 20:07

Τουσκ: «Στρατηγικό λάθος» η πολιτική σύγκρουση Πολωνίας – Ουκρανίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 19:35

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 19:07

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:57

ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:35

Κρήτη: Νεκρή η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:15

Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:49

Αποκάλυψη (!) Τραμπ: Ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδώς, θα παραιτηθεί

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:26

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:19

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα

Πολιτική
21/06/2026 - 16:59

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ