Pfizer: Deal $2,1 δισ. με κινεζική εταιρεία για νέο χάπι κατά της παχυσαρκίας

Η Pfizer ανακοίνωσε συμφωνία αδειοδότησης με την Yao Pharma ύψους 2,1 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση ενός χαπιού κατά της παχυσαρκίας, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά φαρμάκων για απώλεια βάρους.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Pfizer θα καταβάλει προκαταβολή 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην Yao Pharma, θυγατρική της κινεζικής φαρμακοβιομηχανίας Shanghai Fosun, ενώ η Yao Pharma ενδέχεται να λάβει συνολικά έως 1,94 δισ. δολάρια σε πληρωμές σταθμών και κλιμακωτά δικαιώματα επί των πωλήσεων, εφόσον το φάρμακο εγκριθεί.

Το χάπι της Yao Pharma δρα μέσω στόχευσης της ορμόνης του εντέρου GLP-1, με τρόπο παρόμοιο με την επιτυχημένη ένεση Wegovy της Novo Nordisk, αν και βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να απαιτούνται αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσει στους ασθενείς.

Η συμφωνία δίνει στην Pfizer τη δυνατότητα να ενισχύσει και να διαφοροποιήσει την παρουσία της στον τομέα των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, μετά από σειρά αποτυχιών, όπως η απόφαση κατάργησης δύο διαφορετικών χαπιών τα τελευταία δύο χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει τις προοπτικές της σε έναν τομέα υψηλού ανταγωνισμού, μετά και την πρόσφατη εξαγορά της βιοτεχνολογικής εταιρείας Metsera έναντι 10 δισ. δολαρίων, σε μια διαδικασία που περιλάμβανε σκληρό ανταγωνισμό με τη δανέζικη Novo Nordisk.

Ο Chris Boshoff, επιστημονικός διευθυντής της Pfizer, σημείωσε ότι η συνεργασία θα αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους της Pfizer για την ανάπτυξη του μορίου GLP-1, ενισχύοντας το υπάρχον χαρτοφυλάκιο υποψηφίων φαρμάκων για την παχυσαρκία και τις συναφείς παθήσεις.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Yao Pharma θα διεξάγει κλινικές δοκιμές για το φάρμακο, ενώ η Pfizer θα αναλάβει τη φάση της μεταγενέστερης ανάπτυξης και θα διεξάγει παράλληλες μελέτες που συνδυάζουν το νέο χάπι με το δικό της φάρμακο που στοχεύει τον υποδοχέα εντερικής ορμόνης GIP, το οποίο βρίσκεται σε ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διπλή προσέγγιση GLP-1 και GIP δεν είναι καινοτομία της Pfizer· αντίστοιχη στρατηγική χρησιμοποιούν η ένεση Zepbound της Eli Lilly και το φάρμακο για τον διαβήτη Mounjaro.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά φαρμάκων για απώλεια βάρους μπορεί να φτάσει τα 100 δισ. δολάρια έως τη δεκαετία του 2030.