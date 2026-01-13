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Lindt: Υπέρβαση προσδοκιών στις πωλήσεις, παρά το «άλμα» στο κακάο
Επιχειρήσεις
22:15 - 13 Ιαν 2026

Lindt: Υπέρβαση προσδοκιών στις πωλήσεις, παρά το «άλμα» στο κακάο

Reporter.gr Newsroom
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Η Lindt & Sprüngli κατέγραψε καλύτερες των αναμενόμενων επιδόσεις το 2025, παρά τις έντονες πιέσεις από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της ζήτησης για τα προϊόντα της ακόμη και σε περιβάλλον υψηλών τιμών.

Η ελβετική σοκολατοποιία ανακοίνωσε ότι οι οργανικές πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση, επίδοση που ξεπέρασε οριακά τις προβλέψεις της αγοράς. Η άνοδος αυτή στηρίχθηκε σε σημαντικές αυξήσεις τιμών, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στο 19%, καθώς η εταιρεία μετέφερε στους καταναλωτές το πρωτοφανώς αυξημένο κόστος του κακάο.

Σε επίπεδο κύκλου εργασιών, η Lindt κατέγραψε συνολικές πωλήσεις 5,92 δισ. ελβετικών φράγκων, υπερβαίνοντας ελαφρώς τη μέση εκτίμηση αναλυτών του LSEG που τοποθετούσε τα έσοδα στα 5,90 δισ. φράγκα. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν κυρίως από τις αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, όπου τα premium προϊόντα της εταιρείας διατήρησαν ισχυρή παρουσία στα ράφια.

Ωστόσο, η έντονη ανατίμηση είχε αντίκτυπο στους όγκους πωλήσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Zuercher Kantonalbank, οι πωλούμενες ποσότητες υποχώρησαν περίπου κατά 6% σε ετήσια βάση, καθώς μέρος των καταναλωτών περιόρισε τις αγορές σοκολάτας υψηλής ποιότητας λόγω των αυξημένων τιμών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν μεικτές. Όπως ανέφερε η Zuercher Kantonalbank, δεν αποκλείεται οι όγκοι να συνεχίσουν να κινούνται σε αρνητικό έδαφος ή οι αυξήσεις τιμών να περιοριστούν σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Παρ’ όλα αυτά, υπογραμμίζουν ότι η Lindt έχει ήδη υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων που απαιτούνταν για την απορρόφηση του αυξημένου κόστους πρώτων υλών.

Η εταιρεία εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη ως προς την κερδοφορία της. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBIT) αναμένεται να ενισχυθεί εντός του 2025, στο χαμηλότερο άκρο του εύρους των 20 έως 40 μονάδων βάσης. Τα πλήρη οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης πρόκειται να ανακοινωθούν στις 10 Μαρτίου, οπότε και θα δοθεί αναλυτικότερη εικόνα για την πορεία της εταιρείας και τις προοπτικές της επόμενης χρονιάς.

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