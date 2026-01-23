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TikTok: Νέα αμερικανική κοινοπραξία «ξεκλειδώνει» τη συνέχιση της λειτουργίας του στις ΗΠΑ
Επιχειρήσεις
09:15 - 23 Ιαν 2026

TikTok: Νέα αμερικανική κοινοπραξία «ξεκλειδώνει» τη συνέχιση της λειτουργίας του στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το TikTok ανακοίνωσαν την Πέμπτη (22/1) ότι η πλατφόρμα βίντεο προχώρησε στη σύσταση κοινοπραξίας, με στόχο να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό νέα, αμερικανική ηγεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, διευθύνων σύμβουλος της νέας οντότητας με την επωνυμία TikTok USDS Joint Venture αναλαμβάνει ο Άνταμ Πρέσερ, μέχρι σήμερα επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών και εμπιστοσύνης και ασφάλειας του TikTok. Ο Πρέσερ εργάζεται στην εταιρεία σχεδόν τέσσερα χρόνια και στο παρελθόν είχε διατελέσει ανώτερο στέλεχος της Warner Bros.

Ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Σου Τσου, θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της νέας κοινοπραξίας, η οποία –όπως επισημαίνεται– θα λειτουργεί ως «ανεξάρτητη οντότητα». Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι το σχήμα αυτό θα ενσωματώνει συγκεκριμένες δικλίδες ασφαλείας για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, με αυστηρά μέτρα για τα δεδομένα, τον αλγόριθμο, τη διαχείριση περιεχομένου και το λογισμικό των Αμερικανών χρηστών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη συμφωνία μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, δηλώνοντας ότι το TikTok ανήκει πλέον σε μια «ομάδα σπουδαίων Αμερικανών πατριωτών και επενδυτών, από τους μεγαλύτερους στον κόσμο». Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για τη συνεργασία του και –όπως ανέφερε– για την τελική έγκριση της συμφωνίας, αν και το Πεκίνο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.

Το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας θα αποτελείται από επτά μέλη, στην πλειονότητά τους Αμερικανούς. Εκτός από τον Σου Τσου, συμμετέχουν στελέχη των TPG Global, Susquehanna International Group, Silver Lake, DXC Technology, Oracle και MGX. Η κινεζική ByteDance θα διατηρήσει ποσοστό 19,9%, ενώ βασικοί διαχειριστές επενδυτές θα είναι οι Silver Lake, Oracle και MGX.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο αλγόριθμος προτάσεων του TikTok θα φιλοξενείται πλέον σε αμερικανικά data centers της Oracle και θα εκπαιδεύεται αποκλειστικά με δεδομένα χρηστών από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, διασφαλίζεται η λειτουργία και άλλων εφαρμογών του ομίλου, όπως τα CapCut και Lemon8.

Η συμφωνία έρχεται ως απάντηση στη νομοθεσία εθνικής ασφάλειας που απαιτούσε την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της ByteDance ή την απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ, νόμος που ουσιαστικά «πάγωσε» μέσω προεδρικών διαταγμάτων του Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ όσο και της Κίνας έχουν δώσει το ανεπίσημο «οκ», με το deal να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 09:47
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