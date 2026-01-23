Η ΑΑΔΕ «απλώνει δίχτυα» σε γάμους και εκδηλώσεις με το ψηφιακό πελατολόγιο

Αμέσως μετά το Πάσχα και οπωσδήποτε πριν από την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, στρέφοντας την προσοχή της σε δραστηριότητες με έντονο εποχικό χαρακτήρα και μεγάλο όγκο συναλλαγών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διοργανωτές γάμων και βαπτίσεων, οι εταιρείες εκδηλώσεων και πάρτι, οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων, καθώς και οι εταιρείες catering.

Κύριος στόχος της Αρχής είναι να μην περάσει ακόμη μία περίοδος αυξημένης δραστηριότητας χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους, σε κλάδους που παραδοσιακά εμφανίζουν αυξημένη τάση φοροδιαφυγής. Μέσω του ψηφιακού πελατολογίου, η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα παρακολούθησης των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και διενέργειας εκτεταμένων διασταυρώσεων, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια απόκρυψης εισοδημάτων.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια —όπως η καθολική χρήση POS, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το TAXIS και η λειτουργία του myDATA— έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει τη δυναμική τους. Έτσι, το βάρος μετατοπίζεται σε νέα εργαλεία που αναμένεται να αναπτυχθούν πλήρως το 2026 και να στοχεύσουν κλάδους όπου η παραβατικότητα παραμένει υψηλή και οι δυνατότητες ελέγχου έως σήμερα ήταν περιορισμένες.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραματίζει η διεύρυνση της εφαρμογής του ψηφιακού πελατολογίου σε περισσότερους τομείς της αγοράς. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη στον κλάδο του αυτοκινήτου, όπου επιχειρήσεις και επαγγελματίες καταχωρίζουν καθημερινά τα στοιχεία των οχημάτων μέσω κινητού ή tablet και, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και στις επιχειρήσεις εκδηλώσεων: κάθε πελάτης που κλείνει υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση θα πρέπει να καταγράφεται στο ψηφιακό πελατολόγιο, με τα δεδομένα να διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.

Με την καταχώριση στο e-πελατολόγιο ξεκινά ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρουσία πελάτη στον χώρο χωρίς προηγούμενη εγγραφή, επιβάλλονται πρόστιμα και ενεργοποιείται η διαδικασία φορολογικού ελέγχου.

Στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε όχημα που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Τα στοιχεία που συλλέγονται δίνουν τη δυνατότητα στον φοροελεγκτικό μηχανισμό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη ροή των πελατών, να εντοπίζει ασυνήθιστες μεταβολές και να κατευθύνει τους ελέγχους εκεί όπου εντοπίζονται ενδείξεις φορολογικών αποκλίσεων.

Παράλληλα, πραγματοποιείται διασταύρωση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου με τα παραστατικά που διαβιβάζονται στο myDATA, ώστε να ελέγχεται αν οι δηλωμένοι πελάτες αντιστοιχούν στις αποδείξεις και τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση τίθεται άμεσα υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών.