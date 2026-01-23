Τραμπ: Απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά για το «Συμβούλιο Ειρήνης» μετά την ομιλία Κάρνεϊ στο Νταβός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά για συμμετοχή στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», λίγες ημέρες μετά την ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου προειδοποίησε για την άσκηση οικονομικού εξαναγκασμού από τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις.

«Αγαπητέ πρωθυπουργέ Κάρνεϊ, με την παρούσα επιστολή σάς γνωστοποιώ ότι το Συμβούλιο Ειρήνης αποσύρει την πρόσκλησή του προς τον Καναδά για συμμετοχή», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Κάρνεϊ είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι προτίθεται να συμμετάσχει στο Συμβούλιο, διευκρινίζοντας ωστόσο πως εκκρεμούν ακόμη οι λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων και οι οικονομικοί όροι. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα κράτη που επιδιώκουν μόνιμη έδρα θα πρέπει να καταβάλουν ποσό ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Στην ομιλία του στο Νταβός, ο Καναδός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι λεγόμενες «μεσαίες δυνάμεις» οφείλουν να συνεργαστούν ώστε να αντισταθούν στις πιέσεις των υπερδυνάμεων. Όπως είπε, «οι μεγάλες δυνάμεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν την οικονομική ολοκλήρωση ως όπλο: δασμούς ως μοχλό πίεσης, χρηματοπιστωτικές υποδομές ως μέσο εξαναγκασμού και εφοδιαστικές αλυσίδες ως ευάλωτα σημεία προς εκμετάλλευση».

Αν και ο Κάρνεϊ δεν κατονόμασε κάποια χώρα, ο Τραμπ αντέδρασε δηλώνοντας στο περιθώριο του φόρουμ ότι «ο Καναδάς υπάρχει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το θυμάσαι αυτό, Μαρκ, την επόμενη φορά που κάνεις τέτοιες δηλώσεις». Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναρτήσει ψηφιακά επεξεργασμένη εικόνα χάρτη με τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα καλυμμένες με την αμερικανική σημαία.

Ο Κάρνεϊ τόνισε ακόμη ότι η «διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες» έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, καθώς οι υπερδυνάμεις προωθούν τα συμφέροντά τους μέσω οικονομικού εξαναγκασμού.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον–Οτάβας βρίσκονται σε ένταση κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, ο οποίος έχει αποκαλέσει τον Καναδά «51η πολιτεία» των ΗΠΑ και έχει επιβάλει δασμούς σε καναδικά προϊόντα.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», υπό την προεδρία Τραμπ, σχεδιάστηκε αρχικά για την αποστρατιωτικοποίηση και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε θεσμό με παγκόσμιο ρόλο, ανταγωνιστικό προς τον ΟΗΕ — προοπτική που προκαλεί ανησυχία σε πολλούς συμμάχους των ΗΠΑ.