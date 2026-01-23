Τραμπ: Αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν – Ελπίζω να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (22/1) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μια «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το Ιράν, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει. Παράλληλα, ανανέωσε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε εκτελέσεις διαδηλωτών ούτε σε επανεκκίνηση του πυρηνικού της προγράμματος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες. Ένας από τους αξιωματούχους σημείωσε ότι εξετάζεται και η ανάπτυξη επιπλέον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή, προκειμένου να προστατευθούν αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση ιρανικού πλήγματος.

Οι κινήσεις αυτές διευρύνουν τις επιλογές της Ουάσιγκτον, τόσο για την ενίσχυση της άμυνας των αμερικανικών δυνάμεων σε μια περίοδο αυξημένης έντασης όσο και για την πιθανότητα νέας στρατιωτικής δράσης, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί, για κάθε ενδεχόμενο. Θα προτιμούσα να μη συμβεί τίποτα, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί — και ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε».

Τα πολεμικά πλοία άρχισαν να μετακινούνται από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού την περασμένη εβδομάδα, καθώς η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κλιμακώθηκε μετά τη σκληρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν. Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες μετρίασε τη ρητορική του, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές του οδήγησαν στην ακύρωση μαζικών εκτελέσεων.

«Τους είπα ότι αν προχωρήσουν στις εκτελέσεις, θα δεχθούν πλήγμα μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο. Θα κάνει ό,τι κάναμε στο πυρηνικό τους πρόγραμμα να μοιάζει ασήμαντο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν ακύρωσε σχεδόν 840 απαγχονισμούς την τελευταία στιγμή.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα δράσουν εκ νέου αν το Ιράν επιχειρήσει να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ παραμένει άγνωστο αν οι διαδηλώσεις στη χώρα θα αναζωπυρωθούν. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των κινητοποιήσεων στα τέλη Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου με αφορμή την οικονομική κρίση, επεκτάθηκαν γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα και αντιμετωπίστηκαν με σκληρή καταστολή, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς.