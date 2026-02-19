Στρατηγική συμφωνία HP και ePac ύψους $50 εκατ.
11:32 - 19 Φεβ 2026

Στρατηγική συμφωνία HP και ePac ύψους $50 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Η HP, παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες ψηφιακής εκτύπωσης, και η ePac, πρωτοπόρος και παγκόσμιος ηγέτης στην ψηφιακή εκτύπωση εύκαμπτων συσκευασιών, ανακοίνωσαν την υπογραφή μιας μεγάλης κλίμακας εμπορικής συμφωνίας που σφραγίζει τη μακροχρόνια στρατηγική τους σχέση.

Η συνολική αξία της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, των αναλώσιμων και των υπηρεσιών για τρία χρόνια, εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια δολάρια, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ενώ στη συνέχεια τονίζεται ότι η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια μιας εμβληματικής επίσκεψης της εκτελεστικής ομάδας της ePac στο Ισραήλ, σηματοδοτώντας μια δεκαετία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αυτή η συνεργασία έχει οδηγήσει σε μια σημαντική μεταμόρφωση στον παγκόσμιο κλάδο των εύκαμπτων συσκευασιών, επιταχύνοντας τη μετάβαση από την παραδοσιακή αναλογική παραγωγή στην ψηφιακή εκτύπωση, επιτρέποντας πλήρη ευελιξία για brands όλων των μεγεθών, πραγματική παραγωγή κατά παραγγελία και δραματική μείωση των χρόνων παράδοσης από εβδομάδες σε λίγες μόνο ημέρες. Αυτές οι δυνατότητες ελαχιστοποιούν τα πλεονάζοντα αποθέματα και τα απόβλητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ePac, η οποία σήμερα χρησιμοποιεί έναν στόλο με περισσότερα από 50 πιεστήρια HP Indigo, θα εγκαταστήσει περισσότερα από 10 ψηφιακά πιεστήρια HP Indigo 200K, επεκτείνοντας και ενισχύοντας τον παγκόσμιο στόλο της HP Indigo με αυτά τα νέα πιεστήρια της Gen 5.

Η άμεση αξία της αγοράς αυτού του μηχανήματος ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια, με αναμενόμενα επιπλέον έσοδα 30 εκατομμυρίων δολαρίων από αναλώσιμα και τεχνικές υπηρεσίες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

«Γιορτάζουμε μια δεκαετία συνεργασίας με την ePac και είμαστε πολύ υπερήφανοι για όσα έχουν καταφέρει κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας. Από νωρίς, συντονίσαμε τις προσπάθειές μας για να ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς των εύκαμπτων συσκευασιών, όπου η ταχύτητα, η εξατομίκευση και η βιώσιμη κερδοφορία είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία. Ανταποκρινόμενοι αποφασιστικά σε αυτές τις αλλαγές, οι κοινές μας προσπάθειες συνέβαλαν στην αναδιαμόρφωση του κλάδου και τώρα αποδίδουν απτά αποτελέσματα», δήλωσε ο Oran Sokol, VP & Global Head of Strategic Sales της HP Industrial Print.

«Αυτή η νέα συμφωνία υπογραμμίζει τη δύναμη της συνεργασίας μας και παρέχει στην ePac ακόμη μεγαλύτερη ικανότητα να ανταποκρίνεται ταχύτερα, να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα, να αυξάνει την κερδοφορία της και να συνεχίζει να καθορίζει το μέλλον των ψηφιακών εύκαμπτων συσκευασιών», συμπλήρωσε.

Ο Parag Patel, President της Shared Services, ePac, δήλωσε: «Αυτή η επένδυση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή στην εξέλιξη της ePac. Με την ενσωμάτωση περισσότερων από 10 ψηφιακών εκτυπωτικών μηχανών HP Indigo 200K στο παγκόσμιο δίκτυό μας, δεν επεκτείνουμε απλώς την παραγωγική μας ικανότητα, αλλά επαναπροσδιορίζουμε τα πρότυπα για τις υψηλής ταχύτητας, βιώσιμες συσκευασίες. Είτε υποστηρίζουμε μια τοπική νεοσύστατη επιχείρηση είτε ένα παγκόσμιο brand, η προσοχή μας παραμένει στραμμένη στην παροχή μιας καθολικά ανώτερης εμπειρίας πελάτη. Με την επικείμενη επέκτασή μας στο Phoenix και την έναρξη της νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, η ePac σηματοδοτεί ένα μέλλον αδιάκοπης ανάπτυξης και καινοτομίας με προτεραιότητα στο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο οι ανταγωνιστές μας απλά δεν μπορούν να ανταγωνιστούν».

Ο Noam Zilbershtain, VP & General Manager της HP Indigo τόνισε: «Η σημερινή συμφωνία ξεπερνά κατά πολύ μια εμπορική συναλλαγή – είναι μια δήλωση δύναμης και εμπιστοσύνης στην τεχνολογία και την ανθεκτικότητα της HP Indigo. Το γεγονός ότι ένας παγκόσμιος στρατηγικός εταίρος όπως η ePac επιλέγει να επεκταθεί μαζί μας σε αυτή την κλίμακα αποτελεί μια ισχυρή επιβεβαίωση της ισραηλινής καινοτομίας και των παγκόσμιων δυνατοτήτων παράδοσης που διαθέτουμε. Είμαστε περήφανοι που ηγούμαστε της παγκόσμιας ψηφιακής μεταμόρφωσης της βιομηχανίας συσκευασίας από το κέντρο ανάπτυξης μας στο Ness Ziona και τις γραμμές παραγωγής μας στο Kiryat Gat

Με βάση τη νέα πλατφόρμα 5ης γενιάς της HP Indigo, η HP Indigo 200K προσφέρει ένα σημαντικό άλμα στην παραγωγικότητα με αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης κατά περίπου 30% και έως και 45% υψηλότερη συνολική απόδοση σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Τα πιεστήρια ενσωματώνουν προηγμένα εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη για αυτοματοποιημένη διάγνωση της ποιότητας εκτύπωσης και ανίχνευση και διόρθωση ελαττωμάτων σε πραγματικό χρόνο. Αυτές οι δυνατότητες υποστηρίζουν τη συνεχή, αδιάκοπη εκτύπωση και μειώνουν σημαντικά τα απόβλητα, βοηθώντας τα παγκόσμια brands να μειώσουν το αποτύπωμα του άνθρακα και να επιτύχουν αυστηρούς στόχους βιωσιμότητας.

Οι νέες εκτυπωτικές μηχανές θα εγκατασταθούν σε όλες τις παγκόσμιες εγκαταστάσεις της ePac στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου στόλου εκτυπωτικών μηχανών της ePac θα βασίζεται στην καινοτόμο πλατφόρμα HP Indigo 200K. Αυτή η στρατηγική επένδυση ενισχύει περαιτέρω την ePac στην ηγετική της θέση στην εξέλιξη της βιομηχανίας ψηφιακών ευέλικτων συσκευασιών.

Όλες αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν το όραμα της HP Indigo για τη Nonstop Digital Printing, προσφέροντας αδιάλειπτη παραγωγή 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, που συνδυάζει σταθερή ποιότητα με κερδοφόρα απόδοση. Με την υποστήριξη αξιόπιστων εκτυπωτικών μηχανών και απρόσκοπτα αυτοματοποιημένων ροών εργασίας, η HP Indigo ανοίγει άπειρες δυνατότητες σε μελάνια, εφαρμογές και σχεδιασμό, προσφέροντας στους μετατροπείς την ευελιξία και τη δημιουργική ελευθερία να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς. Με την υποστήριξη της αξιόπιστης εμπειρίας των πελατών, της γρήγορης εξυπηρέτησης και της σαφούς δέσμευσης για βιώσιμη καινοτομία, η HP Indigo συνεχίζει να θέτει τα πρότυπα για την ψηφιακή εκτύπωση, διαμορφώνοντας το μέλλον της εργασίας και προωθώντας τη συνεχή αριστεία σε ολόκληρο τον κλάδο.

